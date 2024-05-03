Usai Antar Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Semifinal Piala Asia U-23 2024, Shin Tae-yong Sebut Garuda Muda Alami Perubahan Besar

DOHA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 memang gagal merebut posisi ketiga di Piala Asia U-23 2024 usai takluk dari Irak U-23. Namun, secara keseluruhan pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong puas dengan performa pasukannya karena ia merasa ada perubahan besar yang dialami skuad Garuda Muda selama bermain di turnamen tersebut.

Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong berhasil menorehkan sejarah dengan membawa Timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2023 dan Timnas Indonesia U-23 berlaga di Piala Asia U-23 2024. Dalam dua turnamen tersebut Timnas Indonesia dan U-23 mampu tampil apik dan membuat kejutan.

Timnas Indonesia untuk pertama kalinya menembus babak 16 besar. Sedangkan Garuda Muda yang berstatus debuatan berhasil menempati posisi keempat di Piala Asia U-23 2024.

Sementara Shin Tae-yong mengakui sepakbola Indonesia telah mengalami perubahan besar sejak kedatangnya sebagai pelatih. Menurutnya para pemain yang berada di Timnas Indonesia memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan kemenangan dan tak pantang menyerah.

"Secara singkat, pikiran pemain telah berubah. Keinginan mereka menjadi sangat kuat, mereka juga memiliki kegigihan," kata Shin Tae-yong di Doha, Jumat (3/5/2024).

Lebih lanjut, Shin Tae-yong menilai para pemain Timnas Indonesia juga menikmati filosofi sepak bolanya. Ia pun menilai faktor tersebut mempengaruhi perkembangan sepakbola di Indonesia, karena dalam beberapa tahun belakangan kompetisi di Tanah Air tampak tak berkembang.