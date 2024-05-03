IA ITB Siap Gulirkan Turnamen Sepak Bola, Terapkan Sport Science

JAKARTA - Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) dan Komisariat Persatuan Sepak Bola IA-ITB (PS IA-ITB) kembali akan mengadakan IA-ITB Cup edisi kedua. Kali ini turnamen itu menonjolkan sport science.

Ajang itu akan berlangsung di Lapangan C dan Lapangan Rugby Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 4 Mei hingga 8 Juni 2024. Nantinya, akan 24 tim alumni ITB yang akan memperebutkan piala bergilir ajang itu.

Koordinator Olahraga IA ITB mengatakan Muhammad Alwi menyediakan statistik pertandingan lewat kerja sama dengan Lapangbola. Sebab, mereka ingin memperkenalkan sport science.

"Kami juga mau memperkenalkan sport science. PS IA ITB ini lengkap dengan statistik. Jadi main bola itu tidak sekadar lihat siapa yang cetak gol, tapi berbagai aspek. Kita juga berdiskusi tentang standar olahraga yang baik," kata Alwi.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana IA ITB Cup 2024, Adityo menambahkan, kerja sama dengan Lapangbola sekaligus menegaskan posisi ITB sebagai kampus yang memiliki budaya teknologi di Indonesia. Tentunya itu akan menjadi warna dalam turnamen tersebut kali ini.

"Seperti tahun sebelumnya, tentu ada beberapa hal yang ingin kami dorong di tahun ini sebagai event olahraga. Hal utama yang kami dorong sebagai peserta tentu profesionalisme dan sportivitas. Kemudian ITB sebagai kampus yang memiliki culture teknologi tahun ini kami menggandeng Lapangbola sebagai official statistik partner," ujarnya.