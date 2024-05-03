Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di Piala Asia U-23 2024: Skor 1-1, Berlanjut ke Extra Time

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |00:30 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di Piala Asia U-23 2024: Skor 1-1, Berlanjut ke <i>Extra Time</i>
Timnas Indonesia U-23 bermain 1-1 dengan Timnas Irak U-23 hingga laga berlanjut ke extra time (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis (2/5/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Indonesia unggul lebih dulu lewat gol Ivar Jenner di menit ke-19. Namun, Irak bisa menyamakan skor di menit ke-27 lewat sundulan Zaid Tahseen. Skor imbang membuat laga dilanjutkan ke extra time.

Susunan pemain Timnas Indonesia U-23 (Foto: PSSI)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Irak mencoba mengendalikan laga sejak menit awal. Percobaan dilepaskan Muntadher di menit keenam, tetapi bola mengarah tepat ke pelukan Ernando Ari. Setelah itu, Indonesia mulai melawan.

Tendangan jarak jauh dilepaskan Marselino di menit ketujuh tetapi bola melenceng. Lalu, Justin Hubner menyundul bola di menit ke-12 dari lemparan ke dalam Pratama Arhan, namun ditangkap kiper.

Gol buat Indonesia datang di menit ke-19. Lewat skema tendangan penjuru, bola jatuh di depan kotak penalti. Jenner langsung melepaskan tembakan mendatar yang merobek gawang Hussein Hasan.

Irak langsung mencoba membalas. Ali Jasim melepaskan tembakan jarak jauh di menit 20 tetapi bisa ditepis Ernando. Skor berubah 1-1 ketika Tahseen memanfaatkan situasi kemelut untuk mencetak gol.

Kans lain datang dari sundulan Nihad Mohammed di menit ke-36 yang untungnya masih melebar. Jasim lagi-lagi mengancam di menit ke-38 lewat sundulannya. Untung, bola ditangkap Ernando.

Tensi sedikit menurun di sisa waktu babak pertama. Alhasil, skor 1-1 bertahan hingga turun minum.

Babak Kedua

Kedua kesebelasan berusaha meningkatkan intensitas serangan di awal babak kedua. Laga berjalan sedikit keras.

Marselino mengintip peluang di menit ke-54 lewat tembakan langsung dari sisi kiri, tetapi melambung. Irak balas mengancam di menit ke-56 lewat tembakan jarak jauh Jasim yang masih melebar dari target.

Halaman:
1 2
      
