HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 vs Irak U-23: Legenda Irak Akui Garuda Muda Makin Berbahaya

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |20:14 WIB
Timnas Indonesia U-23 vs Irak U-23: Legenda Irak Akui Garuda Muda Makin Berbahaya
Legenda sepakbola Irak akui Timnas Indonesia U-23 telah berkembang pesat dan makin berbahaya. (Foto: PSSI)
A
A
A

LEGENDA sepakbola Irak, Saad Abdul Hameed mengakui Timnas Indonesia U-23 semakin berbahaya. Dengan semakin berkembangnya Timnas Indonesia, Saad Abdul pun memperingat Irak U-23 untuk waspada jelang kedua tim bentrok di laga perebutan tiket Olimpiade Paris 2024.

Timnas Irak U-23 tepatnya menghadapi Timnas Indonesia U-23 dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U-23 2024. Laga nanti akan berlangsung di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Kamis (2/5/2024) malam WIB.

Pemenangan dalam laga nanti akan keluar sebagai juara ketiga Piala Asia U-23 2024. Selain itu, Timnas Indonesia U-23 atau Irak akan menemani Jepang dan Uzbekistan ke Paris.

Menjelang laga nanti, Saad Abdul Hameed mengatakan Irak harus waspada karena Timnas Indonesia U-23 sudah banyak berkembang dan tim berbahaya di Piala Asia U-23 2024. Sebab, ia menilai tim besutan Shin Tae-yong itu strategi operan dan transisi cepat.

Timnas Indonesia U-23

“Timnas Indonesia sudah banyak berkembang dan merupakan tim berbahaya yang harus diwaspadai. Tim ini pandai mengoper bola dengan cepat dan melakukan transisi cepat dari bertahan ke menyerang," kata Saad Abdul Hameed dikutip dari Winwin, Kamis (2/5/2024).

Halaman:
1 2
      
