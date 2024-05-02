Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Pemda yang Gelar Nobar Timnas Indonesia U-23 vs Irak U-23 di Perebutan Posisi 3 Piala Asia U-23 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |19:24 WIB
Daftar Pemda yang Gelar Nobar Timnas Indonesia U-23 vs Irak U-23 di Perebutan Posisi 3 Piala Asia U-23 2024
Sejumlah Pemda gelar nobar Timnas Indonesia U-23 vs Irak U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
DAFTAR Pemerintah Daerah (Pemda) yang menggelar nonton bareng (nobar) Timnas Indonesia U-23 vs Irak U-23 di Piala Asia U-23 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Dalam mendukung perjuangan pasukan Shin Tae-yong yang bertarung di Qatar, setidaknya ada 52 penyelenggara nobar yang digelar oleh pihak Pemda secara langsung.

Pastinya nobar yang disaksikan via RCTI itu non komersial. Sehingga masyarakat bisa beramai-ramai menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia U-23 tanpa dipungut biaya.

Dari 52 titik nobar tersebut, ada yang berkapasitas 30 orang sampai 15 ribu! Daerah yang memiliki penonton mencapai 15 ribu itu ada di Makassar yang terbagi di empat titik.

Tentu diharapkan dukungan tersebut bisa menjadi penambah semangat para pemain Timnas Indonesia U-23. Garuda Muda sendiri akan melawan tim yang tidak muda, yakni Irak U-23.

Nobar Timnas Indonesia U-23

Kemenangan menjadi target utama demi tiket Olimpiade Paris 2024. Sebab itu, Timnas Indonesia U-23 diprediksi akan langsung tampil maksimal sejak menit pertama demi tiket ke Paris tersebut.

