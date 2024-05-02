Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Irak di Perebutan Posisi 3 Piala Asia U-23 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |19:09 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Irak di Perebutan Posisi 3 Piala Asia U-23 2024
Link live streaming Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Irak di perebutan posisi 3 Piala Asia U-23 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Perlu diketahui laga krusial tersebut akan dimainkan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Kamis (2/5/2024) pukul 22.30 WIB.

Bagi Timnas Indonesia U-23, kemenangan wajib diraih demi mengamankan tiket Olimpiade Paris 2024. Sebab hanya tiga tim terbaik di Piala Asia U-23 2024 saja yang berhak lolos langsung ke pesta olahraga multievent terbesar di dunia tersebut.

Walau memang jika kalah Timnas Indonesia U-23 masih bisa lewat jalur playoff melawan wakil Afrika, Guinea untuk ke Olimpiade Paris 2024, tentunya Garuda Muda tetap menargetkan via jalur peringkat ketiga. Untuk itu, pasukan Shin Tae-yong wajib menang saat melawan Irak U-23 nanti.

Kabar baiknya, Timnas Indonesia U-23 telah sepakat untuk bangkit saat melawan Irak U-23. Penggawa Timnas Indonesia U-23, Jeam Kelly Sroyer mengatakan Garuda Muda telah melupakan kekalahan di 0-2 dari Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23

Irak U-23 tentu juga mengincar tiket Olimpiade Paris 2024 lewat jalur peringkat 3 Piala Asia U-23 2024 tersebut. Jadi, Irak U-23 pun diprediksi akan tampil mati-matian saat berjumpa Timnas Indonesia U-23.

“Yang penting kita fokus di latihan, karena dari latihan ini kita semua sepakat untuk bisa menghadirkan perubahan saat lawan Irak,” ujar Kelly dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Kamis (2/5/2024).

Halaman:
1 2
      
