Timnas Indonesia U-23 Berpeluang Lolos Olimpiade Paris 2024, Menpora Dito Ariotedjo: Soal Anggaran Aman

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 bisa dikatakan selangkah lagi merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024. Jika hal itu benar terwujud, maka Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Indonesia harus menyiapkan dana lantaran atlet yang mengikuti Olimpiade jelas langsung bertambah banyak.

Menariknya, Menpora Indonesia, Dito Ariotedjo menegaskan tidak ada kendala soal ketersediaan anggaran untuk Olimpiade Paris 2024. Jadi, ia lolosnya Timnas Indonesia U-23 nanati bukanlah suatu masalah.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U-23 akan melawan Irak U-23 dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U-23 2024. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis (2/5/2024) pukul 22.30 WIB. Seperti diketahui, peringkat satu sampai tiga Piala Asia U-23 2024 otomatis dapat tiket ke ajang bergengsi tersebut.

Itu artinya, jika Timnas Indonesia U-23 lolos, maka jumlah kontingen Merah Putih akan bertambah banyak. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apakah hal ini menjadi kendala bagi Kemenpora dalam menyediakan anggaran? Menpora Dito dengan tegas tidak ada kendala terkait penyediaan anggaran.

“Ini berarti jumlah kontingen olimpiade terbanyak sepanjang sejarah, tidak ada kendala soal anggaran,” kata Menpora Dito kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (2/5/2024).

Menpora Dito menyampaikan, akan menambah anggaran jika nantinya jumlah kontingen Merah Putih yang tampil di Olimpiade Paris 2024 terus bertambah. Hal itu tidak berlaku untuk cabor sepak bola saja melainkan pada cabor lainnya yang masih berjuang memperebutkan tiket Olimpiade.