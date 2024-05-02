Bangga Lihat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024, Riko Simanjuntak Optimis Garuda Muda Bisa Makin Bersinar

JAKARTA – Bintang Persija Jakarta, Riko Simanjuntak mengaku ikut senang dan bangga melihat sepak terjang Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Melihat perkembangan yang terjadi di Timnas Indonesia U-23 itu, Riko pun makin optimis timnas akan makin bersinar dan menjadi lebih baik.

Seperti yang diketahui, saat ini Timnas Indonesia U-23 tengah berjuang merebut tempat ketiga Piala Asia U-23 2024. Boleh dibilang, tidak banyak pihak yang menyangka Skuad Garuda Muda bisa melaju sampai sejauh ini.

Berstatus sebagai tim debutan, Timnas Indonesia U-23 berhasil membuat kejutan. Bersaing dengan Qatar, Australia, dan Yordania di fase grup, Skuad Garuda Muda lolos ke perempatfinal dengan status runner-up.

Lalu di babak perempatfinal, Timnas Indonesia U-23 secara mengejutkan berhasil singkirkan Korea Selatan lewat drama adu penalti. Tapi sayangnya, Skuad Garuda Muda kalah di babak semifinal dari Uzbekistan.

Kesuksesan Timnas Indonesia U-23 ini membuat Riko tak bisa menutupi rasa bangganya. Pemain berpostur tubuh mungil ini semakin yakin kalau Garuda akan terbang lebih tinggi lagi. Mentas di olimpiade pun kali ini bukanlah mimpi di siang bolong.

“Wah, luar biasa. Saya juga sangat sangat bangga melihat tim nasional kita,” kata Riko saat ditemui wartawan di SUGBK, dikutip Kamis (2/5/2024).