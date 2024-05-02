Erick Thohir Bolak-balik Jakarta-Doha demi Kepentingan Timnas Indonesia, Netizen Lempar Pujian: Enggak Ada Capeknya

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, banjir pujian dari netizen karena aksinya yang rela bolak-balik Jakarta-Doha demi kepentingan Timnas Indonesia. Netizen takjub melihat Erick Thohir yang tak menunjukkan lelahnya bergerak untuk kepentingan Timnas Indonesia.

Sebelumnya, Erick Thohir mendampingi Timnas Indonesia U-23 berlaga melawan Timnas Uzbekistan U-23 pada babak semifinal Piala Asia U-23 2024. Hasilnya, skuad Garuda Muda tumbang 0-2 dalam laga yang dimainkan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin 29 April 2024 itu.

Selepas laga, Erick Thohir pun kembali ke Tanah Air untuk bersua Marteen Paes yang sudah sah menjadi warga negara Indonesia (WNI). Selain itu, Erick Thohir juga bertemu Calvin Verdonk dan Jens Raven yang sedang menjalani proses naturalisasi. Dia memastikan proses naturalisasi keduanya terus berjalan sesuai rencana.

Setelah itu, Erick Thohir harus kembali ke Qatar untuk mendampingi tim asuhan Shin Tae-yong melawan Timnas Irak U-23. Pertemuan kedua tim itu dalam perebutan posisi ketiga di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis (2/5/2024) pukul 22.30 WIB

"Kembali menuju Qatar untuk mengawal Timnas Indonesia U-23. Mohon doa dan dukungan untuk Garuda Muda," tulis Erick Thohir di laman Instagram pribadinya @erickthohir, Selasa (2/5/2024).