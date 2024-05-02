Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di Perebutan Posisi 3 Piala Asia U-23 2024 Malam Ini, Live di RCTI!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |14:56 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di Perebutan Posisi 3 Piala Asia U-23 2024 Malam Ini, Live di RCTI!
Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di oerebutan posisi 3 Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di perebutan posisi 3 Piala Asia U-23 2024 sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Abdullah bin Khalifah Stadium ini akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI pada Kamis (2/5/2024) pukul 22.30 WIB.

Laga ini krusial bagi kedua tim. Hal itu karena tim yang menang dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi lolos ke Olimpiade Paris 2024. (Foto: PSSI)

Menurut aturan, tim-tim yang finis di posisi satu, dua dan tiga Piala Asia U-23 2024 berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024. Bagaimana jika kalah?

Tim yang kalah akan menghadapi Timnas Guinea U-23 di laga playoff untuk memperebutkan satu tiket Olimpiade Paris 2024 tersisa. Tentunya, butuh usaha ekstra untuk menumbangkan Timnas Guinea U-23.

Hampir seluruh personel Timnas Guinea U-23 saat ini berkarier di luar negaranya, yang mayoritas bermain di Eropa. Pemain paling mahal di Timnas Guinea U-23 adalah gelandang klub Yunani Atromitos Athens, Aguibou Camara.

Pesepakbola berposisi gelandang serang ini mempunyai harga pasaran mencapai 2,5 juta euro atau setara Rp43,3 miliar. Jika ditotal, harga pasaran Timnas Guinea U-23 adalah Rp133 miliar, unggul jauh dari Timnas Indonesia (Rp83 miliar) dan Irak (Rp34 miliar).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182708/mauro_zijlstra_segera_tiba_di_jakarta_untuk_membela_timnas_indonesia_u_23-YHF6_large.jpg
Ivar Jenner Sudah Tiba Jelang Bela Timnas Indonesia U-23, Dion Markx dan Mauro Zijlstra Datang Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182658/penyebab_pertandingan_timnas_indonesia_di_fifa_matchday_november_2025_tidak_dihitung_ranking_fifa_menarik_untuk_diulas-k3pI_large.jpg
Penyebab Pertandingan Timnas Indonesia di FIFA Matchday November 2025 Tidak Dihitung Ranking FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182624/ivar_jenner_siap_turun_di_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_mali_u_23_ivarjnr-mJfK_large.jpg
Ivar Jenner Resmi Tiba di Jakarta, Siap Turun di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Mali U-23 Jelang SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182599/rafael_struick_masuk_skuad_timnas_indonesia_u_23_untuk_lawan_mali_u_23_rafaelstruick-wMbm_large.jpg
5 Striker Timnas Indonesia U-23 yang Dipanggil Indra Sjafri Jelang Lawan Mali U-23, Nomor 1 Belum Main di Laga Resmi!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/11/1642765/timnas-indonesia-u17-cetak-kemenangan-bersejarah-di-piala-dunia-u17-begini-pesan-nova-arianto-hrk.webp
Timnas Indonesia U-17 Cetak Kemenangan Bersejarah di Piala Dunia U-17, Begini Pesan Nova Arianto
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/16/federico_barba_persib_bandung.jpg
Bojan Hodak Ungkap Peran Penting Federico Barba di Persib Bandung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement