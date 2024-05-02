Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di Perebutan Posisi 3 Piala Asia U-23 2024 Malam Ini, Live di RCTI!

Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di oerebutan posisi 3 Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 di perebutan posisi 3 Piala Asia U-23 2024 sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Abdullah bin Khalifah Stadium ini akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI pada Kamis (2/5/2024) pukul 22.30 WIB.

Laga ini krusial bagi kedua tim. Hal itu karena tim yang menang dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Menurut aturan, tim-tim yang finis di posisi satu, dua dan tiga Piala Asia U-23 2024 berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024. Bagaimana jika kalah?

Tim yang kalah akan menghadapi Timnas Guinea U-23 di laga playoff untuk memperebutkan satu tiket Olimpiade Paris 2024 tersisa. Tentunya, butuh usaha ekstra untuk menumbangkan Timnas Guinea U-23.

Hampir seluruh personel Timnas Guinea U-23 saat ini berkarier di luar negaranya, yang mayoritas bermain di Eropa. Pemain paling mahal di Timnas Guinea U-23 adalah gelandang klub Yunani Atromitos Athens, Aguibou Camara.

Pesepakbola berposisi gelandang serang ini mempunyai harga pasaran mencapai 2,5 juta euro atau setara Rp43,3 miliar. Jika ditotal, harga pasaran Timnas Guinea U-23 adalah Rp133 miliar, unggul jauh dari Timnas Indonesia (Rp83 miliar) dan Irak (Rp34 miliar).