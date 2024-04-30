Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Konfirmasi Langsung: Calvin Verdonk dan Jens Raven dalam Proses Naturalisasi!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |20:21 WIB
Erick Thohir Konfirmasi Langsung: Calvin Verdonk dan Jens Raven dalam Proses Naturalisasi!
Erick Thohir buka suara soal pemain naturalisasi Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi dua pemain keturunan, yaitu Calvin Verdonk dan Jens Raven, dalam proses naturalisasi saat ini. Dengan begitu, dua pemain itu juga akan menyusul Maarten Paes yang baru saja resmi jadi warga negara Indonesia (WNI).

Hal itu diungkapkan Erick melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan video tersebut, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu bertemu langsung dengan Paes, Verdonk, dan Raven di Jakarta.

Calvin Verdonk

Dalam pertemuan tersebut, Erick menjabat tangan bersama tiga pemain tersebut. Artinya, mereka semua akan menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Tapi untuk Verdonk dan Raven, Erick mengungkapkan bahwa keduanya sedang dalam proses naturalisasi.

“Setelah tiba di Jakarta dari Doha, saya kembali fokus memperkuat tim nasional,” tulis Erick di akun Instagram pribadinya, Selasa (30/4/2024).

“Hari ini Maarten Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sementara Calvin Verdonk pemain NEC Nijmegen dan Jens Raven pemain FC Dordrecht juga dalam proses naturalisasi,” sambungnya.

Untuk diketahui, Paes secara mengejutkan telah mengambil sumpah WNI di Kanwil DKI Jakarta pada pagi hari ini. Dengan begitu, kiper Dallas FC itu sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia.

Kemungkinan, Paes bisa debut dalam pada lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu akan kembali dimulai pada Juni 2024.

