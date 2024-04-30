Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Irak di Perebutan Tiket Olimpiade Paris 2024 di RCTI+, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Irak di perembutan tiket Olimpiade Paris 2024 di RCTI+ dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru itu akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Kamis, 2 Mei 2024 malam WIB.

Timnas Indonesia U-23 dipastikan akan bertemu dengan Timnas Irak U-23 dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U-23 2024. Hasil laga ini juga akan menentukan perebutan tiket menuju Olimpiade Paris 2024.

Irak U-23 harus berjumpa Timnas Indonesia U-23 karena kalah dari Jepang U-23 pada semifinal Piala Asia U-23 2024. Laga berakhir dengan skor 0-2.

Kemenangan atas Irak membuat Jepang lolos ke final Piala Asia U-23 2024. Mereka akan bertemu Uzbekistan yang sudah lebih dulu menang atas Timnas Indonesia U-23 dengan perolehan hasil 0-2.

Sedangkan Irak yang kalah melawan Jepang, mereka akan bertemu dengan Timnas Indonesia U-23 pada pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U-23 2024.