Bicara Program Naturalisasi Timnas Indonesia, Aji Santoso Ingatkan Pembinaan Usia Muda

MALANG - Legenda Timnas Indonesia, Aji Santoso, memberikan pandangannya terkait program naturalisasi yang tengah dijalankan PSSI. Sebab naturalisasi ini merupakan bagian jangka pendek dan memang sudah membuahkan hasil positif di Timnas Indonesia U-23 khususnya.

"Naturalisasi itu boleh, kita juga tidak boleh antipati dengan naturalisasi, tetapi tidak boleh untuk selamanya," kata Aji Santoso, ditemui wartawan di kediamannya di Perumahan Taman Sulfat, Kota Malang, pada Minggu (28/4/2024).

Bagi Aji, naturalisasi para pemain keturunan yang bermain di luar negeri ini mewarnai komposisi di Timnas Indonesia, baik di senior maupun kelompok umur di bawahnya, untuk mengangkat prestasi Timnas Indonesia secara prematur atau singkat. Tetapi Aji mengingatkan, proses naturalisasi ke depan yang harus diperketat dan selektif.

"Karena bagaimanapun juga untuk shortcut, akselerasi, memajukan Timnas salah satunya dengan naturalisasi, tapi dengan naturalisasi sekarang berjalan dengan baik ya seharusnya saya yakin pengurus PSSI sudah memikirkan," terang Aji Santoso.

"Ada pemain berdarah Indonesia di luar negeri mainnya bagus diambil nggak masalah, tapi tidak semua pemain yang menjadi punggawa timnas itu naturalisasi," imbuhnya.

Mantan pelatih Persebaya dan Persikabo ini menjelaskan, bila naturalisasi memang dapat memperkuat komposisi Timnas. Namun ke depan, ia terus mengingatkan sistem persepakbolaan Indonesia harus dibenahi, mulai pembinaan pemain muda, hingga kompetisi yang acap kali menuai kontroversi.