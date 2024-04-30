Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bicara Program Naturalisasi Timnas Indonesia, Aji Santoso Ingatkan Pembinaan Usia Muda

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |01:05 WIB
Bicara Program Naturalisasi Timnas Indonesia, Aji Santoso Ingatkan Pembinaan Usia Muda
Ivar Jenner dan Rafael Struick saat diambil sumpah sebagai WNI (Foto: PSSI)
A
A
A

MALANG - Legenda Timnas Indonesia, Aji Santoso, memberikan pandangannya terkait program naturalisasi yang tengah dijalankan PSSI. Sebab naturalisasi ini merupakan bagian jangka pendek dan memang sudah membuahkan hasil positif di Timnas Indonesia U-23 khususnya.

"Naturalisasi itu boleh, kita juga tidak boleh antipati dengan naturalisasi, tetapi tidak boleh untuk selamanya," kata Aji Santoso, ditemui wartawan di kediamannya di Perumahan Taman Sulfat, Kota Malang, pada Minggu (28/4/2024).

Bagi Aji, naturalisasi para pemain keturunan yang bermain di luar negeri ini mewarnai komposisi di Timnas Indonesia, baik di senior maupun kelompok umur di bawahnya, untuk mengangkat prestasi Timnas Indonesia secara prematur atau singkat. Tetapi Aji mengingatkan, proses naturalisasi ke depan yang harus diperketat dan selektif.

"Karena bagaimanapun juga untuk shortcut, akselerasi, memajukan Timnas salah satunya dengan naturalisasi, tapi dengan naturalisasi sekarang berjalan dengan baik ya seharusnya saya yakin pengurus PSSI sudah memikirkan," terang Aji Santoso.

"Ada pemain berdarah Indonesia di luar negeri mainnya bagus diambil nggak masalah, tapi tidak semua pemain yang menjadi punggawa timnas itu naturalisasi," imbuhnya.

Mantan pelatih Persebaya dan Persikabo ini menjelaskan, bila naturalisasi memang dapat memperkuat komposisi Timnas. Namun ke depan, ia terus mengingatkan sistem persepakbolaan Indonesia harus dibenahi, mulai pembinaan pemain muda, hingga kompetisi yang acap kali menuai kontroversi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182106/thom_haye_dan_shayne_pattynama-zNdZ_large.jpg
Penyebab FIFA Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga hingga Denda Rp103 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182066/thom_haye_dilarang_fifa_perkuat_timnas_indonesia_dalam_4_laga_thomhaye-UDtk_large.jpg
BREAKING NEWS: FIFA Resmi Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181892/timur_kapadze-LgK9_large.jpg
Breaking News: Timur Kapadze Siap Latih Timnas Indonesia, Tinggal Tunggu Pergerakan dari PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181883/erick_thohir-f1V0_large.jpg
Erick Thohir Umumkan Target Baru Timnas Indonesia: Harus Lolos Piala Dunia 2030
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/08/11/1641997/hasil-liga-inggris-manchester-united-gagal-menang-ditahan-imbang-tottenham-hyx.webp
Hasil Liga Inggris: Manchester United Gagal Menang Ditahan Imbang Tottenham
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/08/penyerang_persija_jakarta_eksel_runtukahu_foto.jpg
Striker Persija Eksel Runtukahu Kirim Ancaman Serius untuk Arema FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement