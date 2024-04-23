Ragnar Oratmangoen Bocorkan Update Naturalisasi Ole Romeny untuk Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong

PEMAIN Fortuna Sittard, Ragnar Oratmangoen, membocorkan update naturalisasi Ole Romeny untuk memperkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Ragnar Oratmangoen mengaku sering berdiskusi dengan Ole Romeny soal Timnas Indonesia.

Dalam pengakuan Ragnar Oratmangoen, Ole Romeny mengaku masih pikir-pikir untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Ragnar Oratmangoen mengaku sudah memberi masukan kepada Ole Romeny yang notabene juniornya di NEC Nijmegen, namun keputusan akhir ada di tangan penyerang milik FC Utrecht tersebut.

(Ole Romeny diharapkan mau memperkuat Timnas Indonesia)

“Dia cerita ke saya kalau sekarang lagi memikirkan tentang itu (dinaturalisasi menjadi WNI) dengan baik-baik. Ia bilang juga senang sekali melihat support dari banyak orang (Indonesia),” kata Ragnar Oratmangoen, Okezone mengutip dari channel YouTube Yussa Nugraha.

“Ini hal yang harus dipikirkan baik-baik tentunya. Ia bilang kalau sudah memilih (Indonesia atau Belanda) akan memberitahu saya. Saya pun selalu memberi masukan kepadanya,” lanjut pesepakbola 25 tahun ini.

“Tentunya, pada akhirnya pilihan ada di Ole Romeny dan saya juga tidak mau memaksanya. Saya sering cerita kepadanya soal Timnas Indonesia. Jika dia gabung Timnas Indonesia tentu itu hal yang hebat,” tegas Ragnar Oratmangoen yang sudah mengemas satu caps dan satu gol bersama Timnas Indonesia senior.

Saat ini, Timnas Indonesia memang belum memiliki penyerang jempolan. Kualitas Ramadhan Sananta belum cukup dipercaya Shin Tae-yong untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia.