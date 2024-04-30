Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persita Tangerang vs Bali United di Liga 1 2023-2024: Esal Sahrul Cetak Brace, Pendekar Cisadane Menang Telak 4-2!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |18:03 WIB
Hasil Persita Tangerang vs Bali United di Liga 1 2023-2024: Esal Sahrul Cetak Brace, Pendekar Cisadane Menang Telak 4-2!
Laga Persita Tangerang vs Bali United di Liga 1 2023-2024. (Foto: Bali United)
A
A
A

HASIL Persita Tangerang vs Bali United di Liga 1 2023-2024. Di laga terakhir Liga 1 2023-2024 itu, Pendekar Cisadane -julukan Persita Tangerang- menang telak dengan skor 4-2.

Laga Persita Tangerang vs Bali United digelar di Indomilk Arena Stadium, Selasa (30/4/2024) sore WIB. Pesta gol Persita tercipta lewat aksi Esal Sahrul Muhrom (15’ dan 20’), Mohcine Hassan Nader (25’), dan Rifky Dwi Septiawan (37’).

Persita Tangerang vs Bali United

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Hujan deras yang mengguyur kota Tangerang membuat laga Persita Tangerang menghadapi Bali United harus ditunda selama 30 menit. Usai menunggu beberapa saat, pertandingan pun dimulai.

Bali United hampir memimpin pada awal babak pertama. Tetapi, tendangan Jajang Mulyana masih bisa dihentikan salah satu pemain bertahan Persita Tangerang.

Persita Tangerang sukses membuka keunggulan melalui gol indah dari Esal Sahrul pada menit ke-15, setelah memanfaatkan umpan Mohcine Hassan Nader. Bali United pun langsung memberikan respons cepat, setelah sundulan Rahmat Arjuna Reski tak mampu dijangkau kiper Persita Tangerang, Kurniawan Kartika Ajie pada menit 18.

Esal Sahrul kembali membuat penggemar Persita Tangerang bersorak usai sundulannya kembali masuk ke gawang Muhammad Ridho pada menit 20. Pada menit ke-24, Mohcine Hassan Nader berhasil mencetak gol indah melalui tendangan kerasnya dari jarak yang cukup jauh.

Kesalahan lini belakang Bali United mampu dimanfaatkan Rifky Dwi Septiawan untuk menggandakan keunggulan Persita Tangerang menjadi 4-1 pada menit 37. Sementara pada menit ke-44, Muhammad Toha gagal menambah keunggulan Persita Tangerang usai tendangannya masih bisa digagalkan Muhammad Ridho.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/09/11/1642043/hasil-liga-inggris-arsenal-tersandung-di-kandang-sunderland-chelsea-lumat-wolves-tlb.jpg
Hasil Liga Inggris: Arsenal Tersandung di Kandang Sunderland, Chelsea Lumat Wolves
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/kevin_diks.jpg
Kevin Diks Cetak Sejarah! Pemain Indonesia Pertama Cetak Gol di Bundesliga
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement