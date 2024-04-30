Hasil Persita Tangerang vs Bali United di Liga 1 2023-2024: Esal Sahrul Cetak Brace, Pendekar Cisadane Menang Telak 4-2!

HASIL Persita Tangerang vs Bali United di Liga 1 2023-2024. Di laga terakhir Liga 1 2023-2024 itu, Pendekar Cisadane -julukan Persita Tangerang- menang telak dengan skor 4-2.

Laga Persita Tangerang vs Bali United digelar di Indomilk Arena Stadium, Selasa (30/4/2024) sore WIB. Pesta gol Persita tercipta lewat aksi Esal Sahrul Muhrom (15’ dan 20’), Mohcine Hassan Nader (25’), dan Rifky Dwi Septiawan (37’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Hujan deras yang mengguyur kota Tangerang membuat laga Persita Tangerang menghadapi Bali United harus ditunda selama 30 menit. Usai menunggu beberapa saat, pertandingan pun dimulai.

Bali United hampir memimpin pada awal babak pertama. Tetapi, tendangan Jajang Mulyana masih bisa dihentikan salah satu pemain bertahan Persita Tangerang.

Persita Tangerang sukses membuka keunggulan melalui gol indah dari Esal Sahrul pada menit ke-15, setelah memanfaatkan umpan Mohcine Hassan Nader. Bali United pun langsung memberikan respons cepat, setelah sundulan Rahmat Arjuna Reski tak mampu dijangkau kiper Persita Tangerang, Kurniawan Kartika Ajie pada menit 18.

Esal Sahrul kembali membuat penggemar Persita Tangerang bersorak usai sundulannya kembali masuk ke gawang Muhammad Ridho pada menit 20. Pada menit ke-24, Mohcine Hassan Nader berhasil mencetak gol indah melalui tendangan kerasnya dari jarak yang cukup jauh.

Kesalahan lini belakang Bali United mampu dimanfaatkan Rifky Dwi Septiawan untuk menggandakan keunggulan Persita Tangerang menjadi 4-1 pada menit 37. Sementara pada menit ke-44, Muhammad Toha gagal menambah keunggulan Persita Tangerang usai tendangannya masih bisa digagalkan Muhammad Ridho.