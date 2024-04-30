Hasil Dewa United vs Borneo FC di Liga 1 2023-2024: Tangsel Warrior Gagal Tembus Championship Series, meski Menang 2-1!

HASIL Dewa United vs Borneo FC di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Pada laga pekan terakhir Liga 1 2023-2024 itu, Tangsel Warrior -julukan Dewa United- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1.

Sayangnya, hasil manis yang didapat dalam laga yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (30/4/2024) pukul 15.00 WIB itu belum cukup membawa Dewa United lolos ke Championship Series. Sebab, mereka finis di posisi kelima pada klasemen akhir Liga 1 2023-2024.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Borneo FC tampil langsung menekan sejak menit awal dengan kerap menebar ancaman. Meski begitu, Dewa United merespons dengan baik. Tim polesan Jan Olde itu juga mampu menebar ancaman ke gawang Nadeo Argawinata.

Sampai akhirnya, Dewa United berhasil membuka keran golnya di menit ke-17 lewat tendangan OJ Porteria. Gol ini membuat tim berjuluk Tangsel Warriors itu makin percaya diri dalam melancarkan serangan ke pertahanan Borneo FC.

Walau begitu, Pesut Etam -julukan Borneo FC- juga tidak tinggal diam. Peluang demi peluang mampu mereka ciptakan. Namun sayang tim polesan Pieter Huistra itu masih belum mampu cetak gol penyama kedudukan sampai pertandingan memasuki menit ke-35.

Memasuki lima menit akhir, Tangsel Warriors cukup menguasai laga. Kendati begitu, belum ada tambahan gol yang tercipta. Hasilnya, Dewa United ungguli Borneo FC dengan skor 1-0 di babak pertama.