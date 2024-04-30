Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Dewa United vs Borneo FC di Liga 1 2023-2024: Tangsel Warrior Gagal Tembus Championship Series, meski Menang 2-1!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |17:31 WIB
Hasil Dewa United vs Borneo FC di Liga 1 2023-2024: Tangsel Warrior Gagal Tembus Championship Series, meski Menang 2-1!
Laga Dewa United vs Borneo FC di Liga 1 2023-2024. (Foto: Dewa United)
A
A
A

HASIL Dewa United vs Borneo FC di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Pada laga pekan terakhir Liga 1 2023-2024 itu, Tangsel Warrior -julukan Dewa United- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1.

Sayangnya, hasil manis yang didapat dalam laga yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (30/4/2024) pukul 15.00 WIB itu belum cukup membawa Dewa United lolos ke Championship Series. Sebab, mereka finis di posisi kelima pada klasemen akhir Liga 1 2023-2024.

Dewa United vs Borneo FC

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Borneo FC tampil langsung menekan sejak menit awal dengan kerap menebar ancaman. Meski begitu, Dewa United merespons dengan baik. Tim polesan Jan Olde itu juga mampu menebar ancaman ke gawang Nadeo Argawinata.

Sampai akhirnya, Dewa United berhasil membuka keran golnya di menit ke-17 lewat tendangan OJ Porteria. Gol ini membuat tim berjuluk Tangsel Warriors itu makin percaya diri dalam melancarkan serangan ke pertahanan Borneo FC.

Walau begitu, Pesut Etam -julukan Borneo FC- juga tidak tinggal diam. Peluang demi peluang mampu mereka ciptakan. Namun sayang tim polesan Pieter Huistra itu masih belum mampu cetak gol penyama kedudukan sampai pertandingan memasuki menit ke-35.

Memasuki lima menit akhir, Tangsel Warriors cukup menguasai laga. Kendati begitu, belum ada tambahan gol yang tercipta. Hasilnya, Dewa United ungguli Borneo FC dengan skor 1-0 di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/09/11/1642205/jadwal-timnas-indonesia-u17-vs-honduras-wajib-menang-untuk-jaga-asa-ke-32-besar-piala-dunia-u17-2025-uem.jpg
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Honduras: Wajib Menang untuk Jaga Asa ke 32 Besar Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/kevin_diks.jpg
Kevin Diks Cetak Sejarah! Pemain Indonesia Pertama Cetak Gol di Bundesliga
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement