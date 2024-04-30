Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Breaking News: Madura United Lolos ke Championship Series Liga 1 2023-2024, Susul 3 Klub Lain!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |17:28 WIB
Breaking News: Madura United Lolos ke Championship Series Liga 1 2023-2024, Susul 3 Klub Lain!
Berikut hasil Madura United vs Arema FC di Liga 1 2023-2024. (Foto: Instagram/@maduraunited.fc)
A
A
A

MADURA United lolos ke Championship Series Liga 1 2023-2024 menyusul tiga klub lain yakni Borneo FC, Persib Bandung dan Bali United. Kepastian itu didapat setelah Madura United bermain 0-0 dengan Arema FC di pekan ke-34 atau laga pamungkas di musim reguler Liga 1 2023-2024 yang dilangsungkan di Gelora Bangkalan, Selasa (30/4/2024) sore WIB.

Setelah melalui 34 pertandingan, Madura United finis di posisi empat dengan 55 angka. Di babak Championship Series Liga 1 2023-2024, Madura United dijadwalkan bertemu Borneo FC (Kandang, 5 Mei 2024) dan (Tandang, 11 Mei 2024). Sementara Arema FC,  finis di posisi 15 klasemen Liga 1 2023-2024, atau satu strip di atas zona degradasi.

Jalannya Pertandingan

Babak pertama

Madura United dan Arema FC bermain ketat sejak awal babak pertama. Hal itu karena kedua tim ingin saling mengalahkan dengan misi yang berbeda.

Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- butuh kemenangan untuk lolos ke babak championship series. Sementara itu, Arena FC butuh kemenangan demi menjauh dari zona degradasi.

Singo Edan -julukan Arema FC- dan Madura United memang saling serang dalam laga ini. Akan tetapi, pertahanan kedua tim memasuki pertengahan babak pertama masih cukup lugas menghalau serangan demi serangan.

Madura United vs Arema FC. (Foto: Instagram/@maduraunited.fc)

Madura United vs Arema FC. (Foto: Instagram/@maduraunited.fc)

Sampai akhir babak pertama tidak ada gol yang tercipta antara kedua tim. Madura United dan Arema FC sementara waktu harus puas bermain imbang dengan skor 0-0.

