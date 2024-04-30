Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persija Jakarta vs PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024: Menang 2-1, Macan Kemayoran Jegal Laskar Mahesa Jenar ke Championship Series!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |17:10 WIB
Hasil Persija Jakarta vs PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024: Menang 2-1, Macan Kemayoran Jegal Laskar Mahesa Jenar ke Championship Series!
Laga Persija Jakarta vs PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

HASIL Persija Jakarta vs PSIS Semarang di pekan terakhir atau pekan ke-34 Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1.

Duel Persija Jakarta vs PSIS Semarang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa (30/4/2024) pukul 15.00 WIB. Gol Persija dicetak oleh Marko Simic (67’) dan Maciej Gajos (73’).

Persija Jakarta vs PSIS Semarang

Sementara itu, gol semata wayang PSIS Semarang dicetak oleh Fedryan Wahyu pada menit ke-64. Hasil ini membuat Persija Jakarta sukses memusnahkan asa Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- ke Championship Series.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSIS Semarang mendapat peluang lebih dulu lewat sontekan Gali Freitas di menit ke-5 yang masih bisa ditepis kiper Persija, Cahya Supriadi. Bermain sebagai tim tamu, Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- justru kerap menebar ancaman ke lini pertahanan tuan rumah.

Jalannya pertandingan cukup alot lantaran serangan yang mereka lancarkan masih terlalu polos. Hingga laga memasuki menit ke-25, Persija dan PSIS Semarang masih bermain imbang tanpa gol.

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- mendapat peluang lewat situasi tendangan bebas di menit ke-32. Sayangnya, tendangan bebas terukur yang dilesatkan Marko Simic masih bisa diamankan kiper PSIS Semarang, Rizky Darmawan.

Memasuki lima menit akhir normal babak pertama, kedua tim masih mencari celah mencetak gol keunggulannya. Namun, upaya mereka belum ada yang berbuah manis. Persija dan PSIS Semarang bermain tanpa gol di babak pertama.

