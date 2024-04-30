Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Barcelona Dikabarkan Jual Frenkie De Jong, Xavi Hernandez: Dia Masih Jadi Bagian Penting

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |04:05 WIB
Barcelona Dikabarkan Jual Frenkie De Jong, Xavi Hernandez: Dia Masih Jadi Bagian Penting
Frenkie De Jong dikabarkan akan dijual Barcelona dalam waktu dekat (Foto: Reuters)
A
A
A

XAVI Hernandez berbicara mengenai rumor rencana Barcelona untuk menjual Frenkie De Jong. Sang pelatih mengatakan gelandang asal Belanda itu masih menjadi bagian penting dalam timnya.

Seperti diketahui, Barcelona kabarnya bakal belanja besar di bursa musim panas ini. Ada potensi mereka mengorbankan Frenkie De Jong untuk mengakomodir kedatangan pemain baru.

Barcelona dilaporkan memutuskan untuk menjual De Jong di bursa transfer. Klub Premier League seperti Manchester United disebut masih memantau jasa pemain asal Belanda itu.

“Dia adalah pesepakbola fundamental, sangat penting bagi saya, sama sekali tidak ada perubahan," kata Xavi dilansir Barcablaugranes, Selasa (29/4/2024).

"Frenkie mengalami tiga kali cedera engkel dan sangat disayangkan karena dia berada di level yang sangat tinggi sebelum cedera," ujar Xavi lagi.

Pada kesempatan yang sama Xavi juga berbicara mengenai kontrak Sergi Roberto di Barcelona. Ia berharap sang pemain mau bertahan dan tetap bermain di Barcelona.

Halaman:
1 2
      
