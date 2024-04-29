Pemprov DKI Jakarta Gelar Nobar Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23 di Lapangan Banteng, 3 Giant Screen Disiapkan

Acara nobar laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 juga digelar di Lapangan Banteng. (Foto: Danandaya Arya Putra/MNC Portal Indonesia)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar nonton bareng (nobar) laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 pada babak semifinal Piala Asia U-23 2024 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Senin (29/4/2024) malam. Panitia acara menyediakan tiga Giant Screen untuk menyiarkan pertandingan tersebut.

Bedasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, panitia acara terlihat sedang mempersiapkan kegiatan nobar gratis tersebut. Para pekerja tampak sibuk memasang layar besar yang nantinya akan digunakan untuk menyiarkan pertandingan skuad Garuda Muda.

Lokasi nobar itu berada di monumen pembebasan Irian Barat Lapangan Banteng. Di lokasi tersebut juga, terdapat tribun agar warga bisa nyaman menyaksikan anak asuh Shin Tae-yong berjuang meraih kemenangan melawan Uzbekistan U-23.

Pada acara nobar ini, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menghadiri acara tersebut. Dia memprediksi Timnas Indonesia U-23 akan menang dengan skor 2-1.