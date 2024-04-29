Semifinal Piala Asia U-23 2024: Polisi Ajak Warga Labuan Bajo Nobar Laga Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23 di Mapolres Manggarai Barat

MANGGARAI BARAT – Polres Manggarai Barat menggelar nonton bareng (nobar) laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di Piala Asia U-23 2024. Nobar digelar di Mapolres Manggarai Barat, Labuan Bajo, Senin (24/4/2024) pada pukul 22.00 WITA.

Kapolres Manggarai Barat, AKBP Ari Satmoko, menyampaikan nobar merupakan wujud dukungan bersama terhadap Timnas Indonesia U-23 yang malam ini akan bentrok dengan Uzbekistan U-23.

"Bagi masyarakat yang ingin memberikan dukungan kepada Timnas kita bisa hadir di Mapolres Manggarai Barat. Dukungan kita sangat penting agar Timnas kita bisa melaju ke babak final nantinya," ucap AKBP Satmoko, Senin (24/4/2024) siang.

Layanan nobar ini bersifat non-komersial atau tidak untuk diperdagangkan. Nobar dikatakannya terbuka untuk semua kalangan yang berminat dan tidak dipungut biaya apa pun.

Namun, AKBP Ari Satmoko mengingatkan masyarakat agar tetap mengutamakan keselamatan dan menjaga ketertiban berlalu lintas saat melakukan perjalanan menuju tempat nobar ataupun saat pulang nantinya.

"Jangan sampai gara-gara mau nobar, malah mengalami hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain," ujar AKBP Ari Satmoko.

Timnas Indonesia U-23 diketahui akan menghadapi Uzbekistan U-23 pada semifinal Piala Asia U-23 2024. Laga itu akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Senin (29/4/2024) pukul 21.00 WIB atau 22.00 WITA.

Timnas Uzbekistan U-23 dan Timnas Indonesia U-23 masing-masing memiliki modal menjelang laga ini. Sebagai tim debutan di Piala Asia U-23, Timnas Indonesia U-23 baru sekali menelan kekalahan dan sukses mengandaskan tim-tim unggulan.

Usai kalah dari Qatar, skuad Garuda Muda berhasil menang atas Australia, Yordania, hingga bahkan berhasil memukul mundur jawara Piala Asia U-23 2020, yakni Korea Selatan.