Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan tersaji di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Senin (29/4/2024) pukul 21.00 WIB ini akan disiarkan live di RCTI.

Ya, Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi menyegel tiket Olimpiade Paris 2024. Hal itu bisa terjadi jika pasukan Shin Tae-yong berhasil memenangkan laga semifinal Piala Asia U-23 2024.

Sayangnya, lawan berat menanti Timnas Indonesia U-23 di babak semifinal. Mereka akan menghadapi Uzbekistan U-23 yang tampil tangguh sejauh ini di pentas Piala Asia U-23 2024.

Uzbekistan U-23 belum terkalahkan di sepanjang gelaran Piala Asia U-23 2024. Gawang mereka bahkan tak pernah kebobolan satu kali pun.

Hebatnya lagi, Uzbekistan U-23 menjadi tim dengan catatan gol terbanyak di Piala Asia U-23 sejauh ini dengan torehan 12 gol. Sementara Timnas Indonesia U-23 mereka mencatatkan 7 gol sejauh ini.

Dengan kondisi di atas, tentunya Pratama Arhan cs perlu mewaspadai betul permainan Timnas Uzbekistan U-23. Tetapi, penggawa bintang Timnas Indonesia U-23, Rafael Struick, memastikan persiapan matang sudah dilakukan rekan-rekannya untuk melawan Uzbekistan U-23.