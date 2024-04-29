Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |18:34 WIB
Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024
Para pemain Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: AFC)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan tersaji di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Senin (29/4/2024) pukul 21.00 WIB ini akan disiarkan live di RCTI.

Ya, Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi menyegel tiket Olimpiade Paris 2024. Hal itu bisa terjadi jika pasukan Shin Tae-yong berhasil memenangkan laga semifinal Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23

Sayangnya, lawan berat menanti Timnas Indonesia U-23 di babak semifinal. Mereka akan menghadapi Uzbekistan U-23 yang tampil tangguh sejauh ini di pentas Piala Asia U-23 2024.

Uzbekistan U-23 belum terkalahkan di sepanjang gelaran Piala Asia U-23 2024. Gawang mereka bahkan tak pernah kebobolan satu kali pun.

Hebatnya lagi, Uzbekistan U-23 menjadi tim dengan catatan gol terbanyak di Piala Asia U-23 sejauh ini dengan torehan 12 gol. Sementara Timnas Indonesia U-23 mereka mencatatkan 7 gol sejauh ini.

Dengan kondisi di atas, tentunya Pratama Arhan cs perlu mewaspadai betul permainan Timnas Uzbekistan U-23. Tetapi, penggawa bintang Timnas Indonesia U-23, Rafael Struick, memastikan persiapan matang sudah dilakukan rekan-rekannya untuk melawan Uzbekistan U-23.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
