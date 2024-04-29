Breaking News: Pemain NEC Nijmegen Dleanu Arts Siap Perkuat Timnas Indonesia, Amunisi Baru di Olimpiade Paris 2024?

PEMAIN NEC Nijmegen, Dleanu Arts, siap memperkuat Timnas Indonesia. Jika segera diproses naturalisasinya, pesepakbola 20 tahun ini dapat menjadi amunisi Timnas Indonesia U-23 jika lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Dleanu Arts biasa bermain sebagai fullback kanan atau bek tengah. Ia mengaku tak masalah dimainkan sebagai bek tengah maupun fullback kanan.

(Dleanu Arts saat membela NEC Nijmegen U-21. (Foto: Instagram/@dleanuartss)

Sejatinya, Dleanu Arts bersstatus sebagai personel NEC Nijmegen U-21. Namun, ia beberapa kali dimainkan di tim senior NEC Nijmegen.

Musim ini saja, Dleanu Arts empat kali mentas bersama tim senior NEC Nijmegen, dengan rincian tiga laga di Eredivsie dan satu pertandingan KNVB Beker. Dalam tiga pertandingan Eredivisie 2023-2024, Dleanu Arts dimainkan sebagai fullback kanan.

Kebetulan, Timnas Indonesia U-23 tidak memiliki Pemain jempolan di posisi fullback atau wing back kanan. Fajar Fathur atau Ruo Fahmi yang diperankan di posisi tersebut, kerap keteteran tiap kali berduel dengan Pemain-pemain lawan yang memiliki kecepatan.

Jika Timnas Indonesia U-23 tampil di Olimpiade Paris 2024, kehadiran Dleanu Arts sangat dibutuhkan. Sejatinya tak hanya untuk Timnas Indonesia U-23, kehadiran Dleanu Arts juga dibutuhkan untuk Timnas Indonesia senior.