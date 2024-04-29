Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Uzbekistan di Perebutan Tiket Olimpiade Paris 2024 di RCTI+, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |17:50 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Uzbekistan di Perebutan Tiket Olimpiade Paris 2024 di RCTI+, Klik di Sini!
Berikut link live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di perebutan tiket Olimpiade Paris 2024 di RCTI+. (Foto: RCTI+)
LINK live streaming Timnas Indonesia vs Uzbekistan di perebutan tiket Olimpiade Paris 2024 di RCTI+, klik di sini! Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 yang merupakan pertandingan semifinal Piala Asia U-23 2024 akan dilangsungkan di Abdullah bin Khalifah Stadium pada Senin (29/4/2024) pukul 21.00 WIB.

Pertandingan ini akan sangat krusial bagi kedua tim. Hal itu karena lolos atau tidaknya mereka ke Olimpiade Paris 2024 dapat ditentukan dari laga ini.

Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi lolos Olimpiade Paris 2024. (Foto: PSSI)

Tim yang memenangkan laga ini tak hanya dipastikan ke final Piala Asia U-23 2024, tapi juga merebut tiket Olimpiade Paris 2024. Sebab, juara 1, 2 dan 3 Piala Asia U-23 2024 dipastikan mendapat tiket Olimpiade Paris 2024.

Berhubung lolos ke final sudah menggaransi posisi dua, otomatis memastikan tim pemenang laga semifinal Piala Asia U-23 2024 ke Olimpiade Paris 2024. Lantas, bagaimana dengan tim yang kalah?

Tim yang kalah pun tak perlu berkecil hati, mengingat masih bisa lolos lewat jalur peringkat tiga Piala Asia U-23 2024. Lantas, bagaimana jika kalah di perebutan posisi tiga?

Mereka akan mentas di babak playoff kontra wakil Afrika, Guinea, dalam laga yang dilangsungkan di Claireontaine, Prancis pada Kamis, 9 Mei 2024. Tim pemenang dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024.

