Media Malaysia Ramal Timnas Indonesia U-23 Bungkam Timnas Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024, Segini Skornya!

Timnas Indonesia U-23 diramal media Malaysia akan mengalahkan Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

MEDIA Malaysia, @OnefootballM, meramal Timnas Indonesia U-23 bakal membungkam Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Meski banyak yang menjagokan Uzbekistan U-23 akan memenangkan pertandingan, akun di atas yakin skuad Garuda Muda akan menumbangkan sang lawan.

Sesuai Jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan menjajal kekuatan Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Laga akan dilangsungkan di Abdullah bin Khalifah Stadium pada Senin (29/4/2024) pukul 21.00 WIB.

(Timnas Indonesia U-23 siap tempur lawan Timnas Uzbekistan U-23. (Foto: PSSI)

Baik Timnas Indonesia U-23 dan Uzbekistan U-23 sama-sama menatap laga ini dengan kepercayaan diri tinggi. Timnas Indonesia U-23 berhasil menumbangkan sejumlah negara top Asia dalam perjalanannya menuju semifinal Piala Asia U-23 2024.

Tercatat, Timnas Indonesia U-23 menumbangkan Australia U-23 (1-0) dan Yordania U-23 (4-1) di fase grup. Kemudian di Perempatfinal, giliran raksasa Asia, Korea Selatan U-23, yang ditumbangkan dengan skor 11-10 via adu penalti.

Timnas Uzbekistan U-23 lebih gila lagi. Dari fase grup sampai Perempatfinal, wakil Asia Tengah ini selalu menang dan tanpa kebobolan!

Dari empat pertandingan itu, kampiun Piala Asia U-23 2024 mengemas 12 gol, atau rata-rata tiga gol per pertandingan. Meski Uzbekistan U-23 terlihat mengerikan, @OnefootballM percaya skuad Garuda Muda akan mengakhiri pertandingan dengan skor 2-1.