Suporter Timnas Indonesia U-23 Siap Padati Stadion Abdullah bin Khalifa, Pelatih Uzbekistan U-23 Tak Gentar

DOHA – Pelatih Timnas Uzbekistan U-23, Timur Kapadze, menyoroti kehadiran suporter Timnas Indonesia U-23 yang siap memadati Stadion Abdullah bin Khalifa pada laga semifinal Piala Asia U-23 2024. Dia pun menegaskan Timnas Uzbekistan U-23 tidak akan gentar dengan tekanan dari suporter lawan.

Ya, suporter skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- cukup militan dalam memberikan dukungan selama Piala Asia U-23 2024. Ribuan suporter selalu menemani perjuangan tim asuhan Shin Tae-yong itu.

Timur Kapadze mengatakan Uzbekistan U-23 sudah terbiasa bermain di depan ribuan suporter lawan. Jadi, hal itu membuat merasa biasa saja dalam menghadapi tekanan dari suporter Timnas Indonesia U-23 dalam laga nanti.

"Jadi, itu tidak memberi tekanan pada kami. Kami pernah bermain di hadapan ribuan fans," ucap Timur Kapadze dalam konferensi pers, Minggu 28 April 2024.

Timur Kapadze mengatakan Uzbekistan U-23 sudah merasakan atmosfer yang dihadirkan suporter Timnas Indonesia U-23. Sebab, Uzbekistan pernah mengalahkan Timnas Indonesia U-23 dengan skor 2-0 dalam 16 besar Asian Games 2023 di Shangcheng Sports Centre Stadium.