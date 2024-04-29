Cara Nonton Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024 di Vision+, Klik di Sini!

TIMNAS Indonesia U-23 melaju ke babak semifinal Piala Asia U-23 2024 setelah mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final yang menegangkan. Pertandingan sengit ini akan berlanjut pada 29 April 2024, di mana Garuda Muda akan berhadapan dengan Uzbekistan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar.

Pertandingan ini menjadi momen penting bagi Garuda Muda untuk meraih tiket ke final Piala Asia U-23 untuk pertama kalinya. Kemenangan atas Korea Selatan di perempat final menunjukkan tekad dan semangat juang tinggi para pemain muda Indonesia.

Bagi para pecinta sepak bola Indonesia yang ingin menyaksikan perjuangan Garuda Muda di semifinal, Vision+ hadir sebagai platform streaming resmi untuk menayangkan pertandingan ini. Dukung Timnas dengan nonton pertandingan Timnas U-23 di Vision+, berikut caranya:

1. Download aplikasi Vision+ di Play Store atau App Store

2. Login ke akun Anda

3. Pilih paket Vision+ Premium with Sport yang tersedia

4. Selesaikan proses pembayaran

Anda bisa mengakses pertandingan Piala Asia U-23 dengan berlangganan Vision+ Premium Sports hanya Rp 40.000,- /30 hari.

