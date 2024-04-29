Timnas Indonesia U-23 Selangkah Lagi ke Olimpiade Paris 2024, Erick Thohir: Bismillah

DOHA - Timnas Indonesia U-23 tinggal selangkah lagi untuk mendapat tiket ke Olimpiade Paris 2024. Ketum PSSI, Erick Thohir mendoakan Skuad Garuda Muda bisa mewujudkan mimpi tersebut.

Sebelum itu, Timnas Indonesia U-23 harus mengalahkan Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024. Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin (29/4/2024), malam WIB.

Erick Thohir mengatakan timnya akan berjuang habis-habisan dalam laga tersebut. Hal itu agar Timnas Indonesia U-23 dapat mencetak sejarah baru, yakni lolos ke final dan dapat berpartisipasi dalam Olimpiade 2024.

Jika berhasil menang atas Uzbekistan, Timnas Indonesia U-23 dipastikan akan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tentunya itu akan menjadi prestasi membanggakan untuk tim itu.

"Kami siap memberikan yang terbaik, bismillah," ujar Erick Thohir dilansir dari Instagram pribadi @erickthohir, Senin (28/4/2024).

Menteri BUMN itu mengatakan publik sepak bola tanah air harus mendukung penuh perjuangan Timnas Indonesia U-23 dalam laga nanti. Namun, paling terpenting mereka harus optimistis timnya itu dapat meraih hasil terbaik.