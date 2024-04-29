Adu Taktik Shin Tae-yong vs Timur Kapadze di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23, Live Streaming Dapat Klik di Sini!

JAKARTA – Timnas Indonesia U-23 akan menantang raksasa Asia Tengah, Uzbekistan U-23, di babak semifinal Piala Asia U-23 2024 pada Senin (29/4/2024). Pertandingan ini menjadi sorotan, tak hanya karena pertarungan sengit antar pemain muda berbakat, tetapi juga karena adu strategi dua pelatih jempolan: Shin Tae-yong dari Indonesia dan Timur Kapadze dari Uzbekistan.

Kapadze, 42 tahun, merupakan sosok berpengalaman di sepak bola Uzbekistan. Ia memulai karir kepelatihannya sebagai asisten pelatih Andrey Fedorov dan Samvel Babayan. Pada tahun 2018, dia dipercaya untuk memimpin Timnas Uzbekistan senior sebagai pelatih interim.

Salah satu prestasi terbesar Kapadze bersama Timnas Uzbekistan U-23 adalah membawa tim ini menjadi runner-up di Piala Asia U-23 2022.

Perjalanan gemilang Uzbekistan U-23 di bawah asuhan Kapadze berlanjut di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Timnas Indonesia U-23 tentunya akan menghadapi tantangan yang berat di laga semifinal nanti. Kemampuan Kapadze dalam merancang strategi dan memotivasi pemainnya menjadi faktor yang perlu diwaspadai oleh Timnas Indonesia U-23.

