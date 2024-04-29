Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adu Taktik Shin Tae-yong vs Timur Kapadze di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23, Live Streaming Dapat Klik di Sini!

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |11:30 WIB
Adu Taktik Shin Tae-yong vs Timur Kapadze di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23, Live Streaming Dapat Klik di Sini!
Pelatih Timnas Uzbekistan U-23, Timur Kapadze (Foto: Instagram/uzbekistanfa)
A
A
A

JAKARTA – Timnas Indonesia U-23 akan menantang raksasa Asia Tengah, Uzbekistan U-23, di babak semifinal Piala Asia U-23 2024 pada Senin (29/4/2024). Pertandingan ini menjadi sorotan, tak hanya karena pertarungan sengit antar pemain muda berbakat, tetapi juga karena adu strategi dua pelatih jempolan: Shin Tae-yong dari Indonesia dan Timur Kapadze dari Uzbekistan.

Kapadze, 42 tahun, merupakan sosok berpengalaman di sepak bola Uzbekistan. Ia memulai karir kepelatihannya sebagai asisten pelatih Andrey Fedorov dan Samvel Babayan. Pada tahun 2018, dia dipercaya untuk memimpin Timnas Uzbekistan senior sebagai pelatih interim.

Salah satu prestasi terbesar Kapadze bersama Timnas Uzbekistan U-23 adalah membawa tim ini menjadi runner-up di Piala Asia U-23 2022.

Perjalanan gemilang Uzbekistan U-23 di bawah asuhan Kapadze berlanjut di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Timnas Indonesia U-23 tentunya akan menghadapi tantangan yang berat di laga semifinal nanti. Kemampuan Kapadze dalam merancang strategi dan memotivasi pemainnya menjadi faktor yang perlu diwaspadai oleh Timnas Indonesia U-23.

Akankah pertahanan Indonesia tetap kuat melawan tim asuhan Timur Kapadze? Saksikan Uzbekistan vs Indonesia di Vision+ pada 29 April 2024. Linknya dapat diakses di sini.

Anda dapat menonton pertandingan Piala Asia U-23 dengan berlangganan Vision+ Premium Sports Rp 40.000,- /30 hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
