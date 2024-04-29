Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Panik Nathan Tjoe-A-On saat Diminta Joget di Hadapan Pemain-Pemain Timnas Indonesia U-23, Langsung Tendang Kursi Ivar Jenner!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |10:37 WIB
Respons Panik Nathan Tjoe-A-On saat Diminta Joget di Hadapan Pemain-Pemain Timnas Indonesia U-23, Langsung Tendang Kursi Ivar Jenner!
Momen Nathan Tjoe-A-On tendang kursi Ivar Jenner karena panik diminta joget. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
A
A
A

RESPONS panik Nathan Tjoe-A-On saat diminta joget di hadapan pemain-pemain Timnas Indonesia U-23 akan diulas Okezone. Semalam, para Pemain Timnas Indonesia U-23 merayakan hari ulang tahun Komang Teguh yang ke-22 tahun.

Dalam momen tersebut, para personel skuad Garuda Muda tergabung di ruangan yang sama untuk merayakan hari jadi bek milik Borneo FC tersebut. Aksi unik pun dilakukan Marselino Ferdinan dan kawan-kawan.

Secara bergantian, mereka meminta pemain lain untuk berjoget di hadapan pemain yang lain. Pemain pertama yang diminta berjoget adalah Ivar Jenner.

Saat diminta berjoget, Ivar Jenner hanya bisa tersenyum sambil memegang kumis dan wajahnya. Namun, respons berbeda ditunjukkan Nathan Tjoe-A-On.

Pesepakbola yang dikenal cool ini terlihat panik ketika diminta berjoget di hadapan Pemain lain. Ivar Jenner yang duduk di sebelah Nathan Tjoe-A-On pun meledek sang sahabat.

Momen Nathan Tjoe tendang kursi Ivar Jenner karena panik diminta joget. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

(Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Ivar Jenner menggerak-gerakkan tangannya tanda meminta Nathan Tjoe-A-On untuk berjoget. Namun, alih-alih berjoget, Nathan Tjoe-A-On justru menendang kursi Ivar Jenner!

Halaman:
1 2
      
