Tiket Laga Ludes Terjual, Timnas Uzbekistan U-23 Tak Gentar Main di Hadapan Ribuan Suporter Timnas Indonesia U-23!

DOHA - Timur Kapadze memastikan Timnas Uzbekistan U-23 tidak gentar dengan suporter Timnas Indonesia U-23 yang akan memadati stadion. Sang pelatih juga mengklaim timnya sudah memiliki strategi untuk mengatasi perlawan Garuda Muda.

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U-23 2024. Laga tersebut akan berlangsung di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Senin (29/4/2024) malam WIB.

Kemenangan dalam laga nanti akan membuat Garuda Muda menembus babak final dan memastikan diri tampil di Olimpiade Paris 2024. Namun, Timnas Indonesia U-23 tidak akan mudah untuk menyingkirkan Uzbekistan.

Serigala Putih Muda -julukan timnas Uzbekistan U-23- tampil apik di Piala Asia U-23 2024 dengan mencetak 12 gol dan belum kemasukan. Selain itu, Uzbekistan berstatus runner-up Piala Asia U-23 2022.

Sementara Timur Kapadze mengaku senang Uzbekistan bisa mencapai babak semifinal Piala Asia U-23 2024, tetapi pertandingan menghadapi Timnas Indonesia U-23 tidak akan mudah. Selain itu, ia mengatakan tidak akan pertandingan mudah salah satunya saat menghadapi Arab Saudi.

"Kami senang bisa mencapai babak ini, kami akan menghadapi pertandingan yang sulit besok, namun kami akan siap," kata Timur Kapadze dikutip dari laman resmi AFC, Senin (29/4/2024).