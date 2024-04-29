6 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Dapat Pemutihan Kartu Jelang Lawan Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Rizky Ridho!

Berikut 6 pemain Timnas Indonesia U-23 yang dapat pemutihan kartu jelang melawan Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 6 pemain Timnas Indonesia U-23 yang mendapat pemutihan kartu jelang melawan Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Kabar membahagiakan diterima Timnas Indonesia U-23 jelang bentrok dengan Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 pada Senin (29/4/2024) pukul 21.00 WIB.

Keenam Pemain Timnas Indonesia U-23 yang mengantongi satu kartu kuning, diputihkan jelang laga melawan Timnas Uzbekistan U-23. Hal itu sesuai Pasal 54.1.3 dari regulasi kompetisi Piala Asia U-23 2024.

Lantas, bagaimana dengan Rafael Struick? Rafael Struick tetap harus menjalani sanksi akumulasi kartu satu pertandingan karena telah mengantongi dua kartu kuning. Pemutihan hanya berlaku kepada pemain yang baru mengoleksi satu kartu kuning, bukan dua kartu kuning seperti Rafael Struick.

Berikut 6 pemain Timnas Indonesia U-23 yang dapat pemutihan kartu jelang melawan Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024:

6. Jeam Kelly Sroyer





Winger asal Persik Kediri ini mendapatkan satu kartu kuning saat Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Australia U-23. Peran Jeam Kelly Sroyer biasa diandalkan Shin Tae-yong di babak kedua ketika para Pemain belakang lawan sudah kelelahan.

5. Komang Teguh





Seperti Jeam Kelly Sroyer, Komang Teguh juga menerima kartu kuning saat skuad Garuda Muda menumbangkan Timnas Australia U-23 dengan skor 1-0. Saat itu, bek Borneo FC ini diberi kartu peringatan karena ketahuan melakukan handsball di kotak terlarang.