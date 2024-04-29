Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Abroad Timnas Uzbekistan U-23 yang Jadi Ancaman Timnas Indonesia U-23, Nomor 1 Berharga Rp86 Miliar!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |00:00 WIB
5 Pemain Abroad Timnas Uzbekistan U-23 yang Jadi Ancaman Timnas Indonesia U-23, Nomor 1 Berharga Rp86 Miliar!
Timnas Uzbekistan U-23 punya lima pemain abroad yang bisa mengancam Timnas Indonesia U-23 (Foto: Instagram/@uzbekistanfa)
A
A
A

BERIKUT lima pemain abroad Timnas Uzbekistan U-23 yang jadi ancaman Timnas Indonesia U-23. Bahkan, ada pemain yang nilai pasarnya lebih tinggi dari gabungan skuad Garuda Muda!

Laga Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan Timnas U-23 akan dilaksanakan di Stadion Abdullah bin Khalifa, pada Senin 29 April 2024 pukul 21.00 WIB. Pemenang dipastikan akan melaju ke babak final dan otomatis akan mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024.

Timnas Uzbekistan U-23

Jelang laga tersebut, menarik untuk mengulik kekuatan lima pemain lawan. Berikut ulasan penggawa Uzbekistan U-23 yang merantau di luar negeri.

5 Pemain Abroad Timnas Uzbekistan U-23 yang Jadi Ancaman Timnas Indonesia U-23

5. Umarali Rakhmonaliev

Timnas Uzbekistan U-23

Gelandang bertahan Uzbekistan U-23 itu bermain di Rusia bersama Rubin Kazan. Rakhmonaliev diketahui memiliki nilai pasar Rp10,43 miliar!

Sejauh ini, ia sudah tampil 15 kali di semua kompetisi bersama klubnya. Di Uzbekistan U-23, Rakhmonaliev tercatat mengoleksi tiga gol dan satu assist dari 12 laga!

4. Ibrokhimkhalil Yuldoshev

Timnas Uzbekistan U-23

Bek kiri Uzbekistan U-23 itu merumput di Kazakhstan bersama Kairat Almaty. Yuldoshev diketahui memiliki nilai pasar Rp13,91 miliar.

Sebetulnya, pemain berusia 23 tahun itu dipinjam dari FC Pari Nizhniy Novgorod yang bermain di Rusia. Hal itu dilakukan agar Yuldoshev mendapat lebih banyak menit bermain.

Halaman:
1 2 3
      
