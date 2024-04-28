Effendi Syahputra Prediksi Timnas Indonesia U-23 Kalahkan Uzbekistan U-23 via Adu Penalti

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Pemuda dan Olahraga, Effendi Syahputra, memprediksi Timnas Indonesia U-23 melaju ke final Piala Asia U-23 2024. Garuda Muda disebutnya akan menang lewat adu penalti melawan Timnas Uzbekistan U-23 di babak semifinal Piala Asia U-23 2024.

"Saya kira kalau menang mungkin akan tipis, kalau tidak mungkin lewat adu tos-tosan penalti," kata Effendi saat dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (28/4/2024) malam.

Diketahui, Indonesia mampu melangkah ke babak semifinal setelah mengalahkan Timnas Korea Selatan U-23 lewat babak adu penalti setelah bermain 120 menit dengan skor sama kuat 2-2. Kemudian, Uzbekistan menyusul setelah mengalahkan Timnas Arab Saudi U-23 dengan skor 2-0.

Effendi melanjutkan, duel Timnas kelompok umur U-23 itu pun akan berlangsung seru dan menarik ditonton bagi masyarakat pecinta sepakbola. Ia berharap Pratama Arhan dkk itu tampil all-out demi mengamankan tiket tampil di Olimpiade Paris nanti.