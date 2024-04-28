Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23: Witan Sulaeman Tegaskan Garuda Muda Bakal Tampil Menggila

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |19:23 WIB
Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23: Witan Sulaeman Tegaskan Garuda Muda Bakal Tampil Menggila
Pemain Timnas Indonesia U-23, Witan Sulaeman. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Witan Sulaeman menegaskan Garuda Muda bakal tampil menggila saat melawan Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 Senin 29 April 2024 pukul 21.00 WIB. Sebab ia tahu Timnas Indonesia U-23 perlu berjuang lebih keras agar bisa menang dan lolos ke final turnamen tersebut.

Witan mengatakan Timnas Indonesia U-23 terus melakukan persiapan sebaik mungkin untuk laga melawan Uzbekistan U-23. Hal itu karena skuad Garuda Muda akan bersua lawan yang punya kualitas dan tidak mudah dikalahkan.

"Besok akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami menghadapi lawan yang bagus," kata Witan dalam konferensi per, Minggu (28/4/2024).

Pemain Bhayangkara FC itu mengatakan Timnas Indonesia U023 saat ini sedang dalam kondisi siap bermain maksimal meskipun Rafael Struick akan absen karena akumulasi kartu kuning. Dia pun memastikan para pemain Garuda Muda memiliki kepercayaan diri tinggi usai mengalahkan Korea Selatan U-23 dengan skor 2-2 (11-10) dalam babak perempatfinal.

Witan Sulaeman

"Semua pemain dalam ritme dan kondisi yang bagus," sambung Witan.

