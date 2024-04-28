Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nobar Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 Diperbolehkan MNC Group Selama Non-Komersil

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |18:58 WIB
Nobar Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 Diperbolehkan MNC Group Selama Non-Komersil
MNC Group luruskan masalah larangan nobar Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)




JAKARTA – Nonton bareng (nobar) Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 dipastikan diperbolehkan oleh pihak MNC Group. Namun, MNC Group selaku pemegang hak siar Piala Asia U-23 2024 melarang nobar yang bersifat komersial.

Belakangan, media sosial sempat ramai soal MNC yang dianggap melarang masyarakat mengadakan acara nobar laga Timnas Indonesia U-23. Namun sejatinya, masyarakat gagal paham terkait hal tersebut.

Corporate Secretary MNC Group, Syafril Nasution, menjelaskan bahwa sejatinya MNC Group tidak melarang masyarakat untuk menggelar nobar selama tidak bersifat komersial. Hal itu diungkapkan Syafril ketika melakukan pertemuan bersama pihak Kemenpora yang diwakili Sekretaris Gunawan Suswantoro di Media Center Kemenpora, Minggu (28/4/2024) sore WIB.

“Kami memperbolehkan nobar sepanjang tidak komersial, komersial disini tidak memungut bayaran atau memasang sponsor atau iklan. Jika ingin melakukan nobar, tentu sangat kami dorong,” tegas Syafril dalam jumpa pers di Media Center Kemenpora, Jakarta, Minggu (28/4/2024).

“Kita perlu mendukung timnas melawan Uzbekistan yang akan disiarkan langsung di RCTI. Ini perlu kita dukung supaya sukses. Sekali lagi kami dari MNC Group menyampaikan nobar diperbolehkan selama tidak bersifat komersial,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, pihak MNC Group juga dihadiri Dini Aryanti Putri selaku Direktur Programming RCTI. Dini menjelaskan kegiatan nobar sejatinya sangat positif untuk mendukung Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23. Hanya saja, yang membuatnya kecewa adalah ada oknum yang memungut biaya untuk acara nobar serta meminta dana ke sponsor yang akan berdampak buruk bagi MNC.

MNC Group luruskan masalah larangan nobar Timnas Indonesia U-23 (Aldhi Chandra/MPI)

“Ada beberapa hal kami rasa perlu kami luruskan, mendorong nonton bareng sangat penting, tapi melihat apa yang terjadi di pertandingan terakhir, di lapangan banyak kejadian yang menyalahgunakan dimana mereka menjual hak nonton bareng ke sponsor tanpa izin MNC, ini membahayakan dan butuh pertanggungjawaban,” tutur Dini.

Syafril dan Dini menyampaikan, pihak-pihak yang igin menyelenggarakan nobar Timnas Indonesia U-23 dapat mendaftar secara gratis melalui link yang akan disiapkan oleh MNC Group. Mereka harap tidak ada lagi oknum-oknum yang menyelenggarakan nobar secara komersial.

“Untuk yang ingin mengadakan nobar, kami akan berikan link untuk memonitor siapa-siapa saja yang akan mengadakan adalah nobar,” jelas Syafril.

