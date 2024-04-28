Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ayo Dukung Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U -23 2024, MNC Group Beri Kesempatan Masyarakat Berpartisipasi dalam Nobar yang Diselenggarakan Pihak Penyelenggara yang Resmi Terdaftar

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |18:32 WIB
Ayo Dukung Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U -23 2024, MNC Group Beri Kesempatan Masyarakat Berpartisipasi dalam Nobar yang Diselenggarakan Pihak Penyelenggara yang Resmi Terdaftar
MNC Group luruskan masalah larangan nobar Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Keberhasilan Timnas Indonesia U-23 kini telah masuk babak baru setelah berhasil melaju ke babak semifinal Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Qatar pada 15 April–3 Mei 2024. Ini merupakan sejarah baru bagi sepakbola Indonesia setelah tim besutan Shin Tae-yong tersebut melaju ke babak 4 besar usai menaklukan Korea Selatan melalui drama adu penalti yang dramatis Jumat lalu.

Mari kita dukung Garuda muda untuk menorehkan prestasi lebih tinggi lagi dengan menyaksikan Timnas Indonesia U-23 melawan Uzbekistan di semifnal nanti pada Senin (29/4/2024).

MNC Group selaku pemegang hak siar Piala Asia U-23, melalui televisi free to air yang dimiliki yakni RCTI, pay tv MNC Vision, K-Vision serta aplikasi Vision+ dan RCTI+, terus memberikan dukungan dengan menghadirkan tayangan Piala Asia U-23 agar dapat disaksikan oleh seluruh masyarat Indonesia. Karena itu, MNC Group selaku pemegang hak siar, mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam nobar yang diselenggarakan oleh pihak yang terdaftar secara resmi.

Bagi pihak yang akan menyelenggarakan nonton bareng (nobar) Timnas Indonesia U-23, selama nonton bareng tidak memungut biaya kepada para penonton atau pengunjung, serta tidak beriklan atau menerima sponsor dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan (nobar non-Komersil), dapat mendaftar dan mengisi formulir melalui link https://nobar.rcti.tv.

MNC Group luruskan masalah larangan nobar Timnas Indonesia U-23 (Aldhi Chandra/MPI)

Pihak yang berminat menjadi penyelenggara nobar non komersil dapat mengunduh logo resmi (RCTI, MNC Vision, K-Vision, Vision+ dan RCTI+) untuk dicantumkan dalam materi promosi nobar. Selain itu dapat juga berkordinasi terlebih dahulu dengan Corsec MNC Guritno Himantoro 08129739810 atau email [email protected] dan Dianing Pramesti 081291378062 atau email [email protected].

