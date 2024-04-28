Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rafael Struick Beberkan Persiapan Timnas Indonesia U-23 Jelang Lawan Uzbekistan U-23, Garuda Muda Siap Tempur!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |14:07 WIB
Rafael Struick Beberkan Persiapan Timnas Indonesia U-23 Jelang Lawan Uzbekistan U-23, Garuda Muda Siap Tempur!
Rafael Struick kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Penyerang Timnas Indonesia U-23, Rafael Struick, beberkan persiapan timnya jelang melawan Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Dia memastikan Timnas Indonesia U-23 dalam kondisi bagus untuk menghadapi Uzbekistan U-23 sehingga siap tempur.

Timnas Indonesia U-23 mampu mencuri perhatian di Piala Asia U-23 2024. Berstatus di debutan, Garuda Muda bisa melaju ke babak semifinal.

Rafael Struick

Kini, Timnas Indonesia U-23 pun akan mencoba untuk tampil di Olimpiade Paris 2024 secara otomatis. Namun, Timnas Indonesia U-23 harus bisa menembus babak final Piala Asia U-23 2024 lebih dahulu untuk mewujudkan hal itu.

Timnas Indonesia U-23 pun dijadwalkan akan menghadapi Uzbekistan U-23 di babak semifinal.Laga itu akan digelar di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Senin 29 April 2024 malam WIB.

Jelang laga itu, Timnas Indonesia U-23 mendapat keuntungan karena belum pernah menelan kekalahan saat bermain di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium. Rafael Struick pun membeberkan persiapan timnya.

Rafael mengatakan timnya harus istirahat dan menjalani pemulihan yang baik sebelum menghadapi Uzbekistan U-23. Pasalnya, timnya menjalani pertandingan yang melelahkan saat menyingkirkan Uzbekistan U-23.

"Ya, tentu saja. Seperti yang saya katakan, kemarin adalah pertandingan yang panjang terhadap Korea Selatan. Jadi, saya pikir kita harus rehat dengan baik, makan dengan baik, recovery dengan baik," kata Rafael Struick di Doha, Minggu (28/4/2024).

