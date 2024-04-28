Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, pada Senin 29 April 2024 pukul 21.00 WIB itu disiarkan live di RCTI.

Duel melawan Uzbekistan U-23 akan sangat penting bagi skuad Garuda Muda guna mengamankan tempat di Olimpiade Paris 2024. Sebab, tim peringkat 3 besar di Piala Asia U-23 2024 dipastikan lolos langsung ke Olimpiade Paris 2024.

Sementara itu, nantinya tim yang finis di posisi keempat pada gelaran Piala Asia U-23 2024 masih punya peluang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tetapi, mereka harus melakoni laga playoff lebih dahulu melawan wakil Konfederasi Sepakbola Afrika (CAF), yakni Guinea.

Tetapi, laga melawan Uzbekistan U-23 dipastikan takkan mudah karena mereka merupakan tim tangguh. Kekuatan dari Uzbekistan U-23 sendiri sudah diakui langsung oleh pelatih Timnas Arab Saudi U-23, Saad Al-Shehri, usai timnya kalah di babak perempatfinal.

“Alasan kekalahan tim adalah taktik para pemain tim nasional Uzbekistan, mereka bermain dengan bola langsung, dan metode ini memaksa pemain bertahan untuk mundur,” kata Al-Shehri dikutip dari Al-Weeam, Minggu (28/4/2024).

“Dan kami harus berada di satu garis dan satu blok, tapi terkadang beberapa tekanan tidak membantu pemain untuk memberikan semua yang dia miliki,” sambungnya.

Meski begitu, kans Timnas Indonesia U-23 menangi laga semifinal Piala Asia U-23 2024 tentunya tetap terbuka lebar. Apalagi, para pemain dalam motivasi tinggi usai berhasil menyingkirkan lawan kuat, yakni Timnas Korea Selatan U-23, di babak perempatfinal.

Laga melawan Korea Selatan U-23 sendiri diketahui berjalan sangat sulit untuk pasukan Shin Tae-yong. Mereka harus berlaga hingga babak adu penalti untuk menentukan pemenang karena skor 2-2 terus terjaga. Di babak adu penalti, Timnas Indonesia U-23 pun menang dengan skor 11-10.