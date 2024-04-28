Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |08:37 WIB
Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024
Para pemain Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: AFC)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, pada Senin 29 April 2024 pukul 21.00 WIB itu disiarkan live di RCTI.

Duel melawan Uzbekistan U-23 akan sangat penting bagi skuad Garuda Muda guna mengamankan tempat di Olimpiade Paris 2024. Sebab, tim peringkat 3 besar di Piala Asia U-23 2024 dipastikan lolos langsung ke Olimpiade Paris 2024.

Timnas Indonesia U-23

Sementara itu, nantinya tim yang finis di posisi keempat pada gelaran Piala Asia U-23 2024 masih punya peluang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tetapi, mereka harus melakoni laga playoff lebih dahulu melawan wakil Konfederasi Sepakbola Afrika (CAF), yakni Guinea.

Tetapi, laga melawan Uzbekistan U-23 dipastikan takkan mudah karena mereka merupakan tim tangguh. Kekuatan dari Uzbekistan U-23 sendiri sudah diakui langsung oleh pelatih Timnas Arab Saudi U-23, Saad Al-Shehri, usai timnya kalah di babak perempatfinal.

“Alasan kekalahan tim adalah taktik para pemain tim nasional Uzbekistan, mereka bermain dengan bola langsung, dan metode ini memaksa pemain bertahan untuk mundur,” kata Al-Shehri dikutip dari Al-Weeam, Minggu (28/4/2024).

“Dan kami harus berada di satu garis dan satu blok, tapi terkadang beberapa tekanan tidak membantu pemain untuk memberikan semua yang dia miliki,” sambungnya.

Meski begitu, kans Timnas Indonesia U-23 menangi laga semifinal Piala Asia U-23 2024 tentunya tetap terbuka lebar. Apalagi, para pemain dalam motivasi tinggi usai berhasil menyingkirkan lawan kuat, yakni Timnas Korea Selatan U-23, di babak perempatfinal.

Laga melawan Korea Selatan U-23 sendiri diketahui berjalan sangat sulit untuk pasukan Shin Tae-yong. Mereka harus berlaga hingga babak adu penalti untuk menentukan pemenang karena skor 2-2 terus terjaga. Di babak adu penalti, Timnas Indonesia U-23 pun menang dengan skor 11-10.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/06/51/1640931/angkat-besi-ditarget-jadi-lumbung-emas-di-sea-games-2025-rizki-juniansyah-ingin-cetak-rekor-loy.webp
Angkat Besi Ditarget Jadi Lumbung Emas di SEA Games 2025, Rizki Juniansyah Ingin Cetak Rekor
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/striker_timnas_brasil_u_17_ruan_pablo.jpg
Usai Bantai Honduras 7-0, Striker Brasil Ancam Timnas Indonesia U-17
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement