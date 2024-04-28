Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gelandang Persib Bandung Nilai Timnas Indonesia Sudah Banyak Berubah

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |05:47 WIB
Gelandang Persib Bandung Nilai Timnas Indonesia Sudah Banyak Berubah
Timnas Indonesia U-23 disebut sudah banyak berubah (Foto: PSSI)
A
A
A

BANDUNG - Gelandang Persib Bandung, Dedi Kusnandar, turut mengomentari penampilan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Apalagi, Garuda Muda berhasil lolos ke babak semifinal.

Dado menyebut Timnas Indonesia saat ini sudah banyak perubahan. Mulai dari cara bermain hingga fisik, semuanya jadi lebih baik di tangan Shin Tae-yong.

Timnas Indonesia U-23

Tidak hanya perubahan segi fisik, lanjutnya, mental dan ketenangan dalam bermain pun ditunjukkan. Tentu menurutnya, ini berbeda dengan Timnas Indonesia sebelumnya.

“Kalau dulu sebelum bertanding tahu sendiri. Tapi sekarang lihat dari mental pemain sekarang ada keberanian,” ungkap Dedi di Stadion Sidolig, Bandung, Sabtu 27 April 2024.

Pesepakbola berusia 32 tahun itu tak menampik kehadiran pemain diaspora memberikan dampak positif untuk timnas Indonesia di Piala Asia U-23 2024. Namun, ia menegaskan sepakbola adalah permainan tim.

“Tapi balik lagi, saya apresiasi untuk semua pemain karena di sepakbola itu adalah permainan tim, tidak satu atau dua pemain. Tapi dibilang pengaruh pasti ada pengaruh otomatis ke pemain lain juga mengikuti untuk hal positif,” tutur Dedi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/06/51/1641075/bangga-petenis-indonesia-janice-tjen-masuk-nominasi-wta-awards-2025-pmu.webp
Bangga, Petenis Indonesia Janice Tjen Masuk Nominasi WTA Awards 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Bojan Hodak Bocorkan Rahasia Comeback Fantastis Persib atas Selangor FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement