Gelandang Persib Bandung Nilai Timnas Indonesia Sudah Banyak Berubah

Timnas Indonesia U-23 disebut sudah banyak berubah (Foto: PSSI)

BANDUNG - Gelandang Persib Bandung, Dedi Kusnandar, turut mengomentari penampilan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Apalagi, Garuda Muda berhasil lolos ke babak semifinal.

Dado menyebut Timnas Indonesia saat ini sudah banyak perubahan. Mulai dari cara bermain hingga fisik, semuanya jadi lebih baik di tangan Shin Tae-yong.

Tidak hanya perubahan segi fisik, lanjutnya, mental dan ketenangan dalam bermain pun ditunjukkan. Tentu menurutnya, ini berbeda dengan Timnas Indonesia sebelumnya.

“Kalau dulu sebelum bertanding tahu sendiri. Tapi sekarang lihat dari mental pemain sekarang ada keberanian,” ungkap Dedi di Stadion Sidolig, Bandung, Sabtu 27 April 2024.

Pesepakbola berusia 32 tahun itu tak menampik kehadiran pemain diaspora memberikan dampak positif untuk timnas Indonesia di Piala Asia U-23 2024. Namun, ia menegaskan sepakbola adalah permainan tim.

“Tapi balik lagi, saya apresiasi untuk semua pemain karena di sepakbola itu adalah permainan tim, tidak satu atau dua pemain. Tapi dibilang pengaruh pasti ada pengaruh otomatis ke pemain lain juga mengikuti untuk hal positif,” tutur Dedi.