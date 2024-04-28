Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Marc Klok dan Bojan Hodak Prediksi Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |04:53 WIB
Marc Klok dan Bojan Hodak Prediksi Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

BANDUNG – Bojan Hodak dan Marc Klok memprediksi peluang Timnas Indonesia U-23 di laga melawan Timnas Uzbekistan U-23 pada babak semifinal Piala Asia U-23 2024. Pertandingan itu akan digelar di Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Senin 29 April 2024 pukul 21.00 WIB.

Hodak menilai Uzbekistan merupakan tim yang akan menyulitkan Indonesia.Sebab menurutnya, Serigala Putih lebih baik ketimbang Timnas Korea Selatan U-23.

Bojan Hodak

“Tapi Timnas Indonesia juga sudah makin baik di setiap pertandingannya karena punya pengertian satu sama lain yang semakin bagus juga. Jadi peluangnya 50-50,” kata Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Sabtu 27 April 2024.

Prediksi yang sama dilontarkan Klok. Gelandang Persib Bandung itu yakin Uzbekistan akan menyulitkan Indonesia untuk bisa melaju ke babak final.

“Uzbekistan adalah tim dengan pemain-pemain yang bertubuh besar posturnya,” kata Klok.

“Tapi jika kami bisa menang dari Australia dan juga bisa menang dari Korea, kenapa tidak kita meraih kemenangan juga melawan Uzbekistan. Jadi tentunya saya antusias untuk menyaksikan pertandingan ini,” imbuh pria berdarah Belanda itu.

Halaman:
1 2
      
