Dibikin Frustrasi, Erik Ten Hag yang Bongkar Penyebab Manchester United Ditahan Burnley 1-1

CURHAT Erik Ten Hag yang sangat frustrasi saat Manchester United ditahan Burnley 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Menurutnya, The Red Devils -julukan Manchester United- kembali membuat kesalahan fatal karena dengan mudah membiarkan kesempatan meraih kemenangan hilang.

Ya, Manchester United mendapat hasil imbang 1-1 dengan Burnley dalam laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Old Trafford Stadium, Sabtu 27 April 2024 malam WIB.

Berman di kandang sendiri, Manchester United justru kesulitan untuk mencetak gol dan membuat skor imbang pada babak pertama. Antony (79') sempat membuka harapan Setan Merah meraih kemenangan, tetapi menjelang menit-menit akhir babak kedua Burnley mampu menyamakan keadaan.

Andre Onana melakukan pelanggaran kepada Zeki Amdouni pada menit 84 saat memblok bola. Zeki Amdouni (87') pun sukses menjalankan tugasnya dengan baik dan menyelamatkan Burnley dari kekalahan.

Hasil imbang dengan Burnley membuat Manchester United tertahan di posisi keenam di klasemen sementara dengan 54 poin dari 34 pertandingan. Manchester United tertinggal enam poin dari Tottenham Hotspur yang berada di posisi kelima dan baru memainkan 32 laga.

Sementara itu, Erik Ten Hag mengaku Manchester United sempat kehilangan kendali permainan pada babak pertama. Hal ini membuatnya sangat frustrasi dengan timnya yang membiarkan Burnley menguasai permainan dengan banyaknya peluang yang dimiliki pada babak kedua.

"Kami mengawali laga dengan baik, namun di paruh kedua babak pertama, kami kehilangan kendali. Kami kembali ke dalam permainan dan memiliki peluang-peluang bagus, namun Andre (Onana) menyelamatkan kami beberapa kali,” kata Erik Ten Hag, dikutip dari laman resmi Manchester United, Minggu (28/4/2024).

“Babak kedua kembali menjadi milik kami, dengan banyak peluang, tetapi Anda bisa mengatakan, pada akhirnya, kami memberikan permainan. Itu sangat membuat frustrasi," lanjutnya.