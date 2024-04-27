Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Banjir Pujian Usai Singkirkan Korea Selatan U-23, Pengamat Sepakbola: Tidak Lagi Inferior Lawan Raksasa Asia!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |08:29 WIB
Para pemain Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
JAKARTA – Pengamat sepakbola Tanah Air, Mohamad Kusnaeni, lempar pujuan kepada Timnas Indonesia U-23 usai sukses menyingkirkan Timnas Korea Selatan U-23 di babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Menurut pria yang akrab disapa Bung Kus ini mengatakan, kemenangan itu membuat skuad Garuda Muda tidak lagi inferior melawan tim raksasa Asia.

Bung Kus memberi kredit kepada seluruh pemain Timnas Indonesia U-23. Dia menuturkan, Skuad Garuda Muda bermain sangat disiplin dan sangat apik saat melewati drama adu penalti kontra Korea Selatan U-23.

Timnas Indonesia U-23

“Mereka bermain berani, tenang, dan percaya diri. Puncak kepercayaan diri dan ketenangan itu dibuktikan dalam adu penalti yang gila saat menghadapi Korea Selatan,” tutur Bung Kus dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia, Jumat (26/4/2024).

Bung Kus juga menyoroti mentalitas yang dimiliki Rafael Struick cs. Bung Kus menilai, Timnas Indonesia U-23 tak mungkin bisa menang jika tak memiliki mentalitas yang kuat.

“Indonesia U-23 tak mungkin mengalahkan Korea Selatan U-23 jika mental mereka tak cukup kuat. Pertandingan itu terlalu menguras fisik, energi, dan emosi pemain. Penentunya kemudian tinggal soal mental. Di situlah anak-anak Indonesia menunjukkan kualitas mental bertanding mereka,” ujar Bung Kus.

Telusuri berita bola lainnya
