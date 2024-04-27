Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Exco PSSI Yakin Shin Tae-yong Sudah Pelajari Kekuatan Timnas Uzbekistan U-23 Jelang Duel Semifinal Piala Asia U-23 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |07:43 WIB
Exco PSSI Yakin Shin Tae-yong Sudah Pelajari Kekuatan Timnas Uzbekistan U-23 Jelang Duel Semifinal Piala Asia U-23 2024
Shin Tae-yong kala menangani Timnas Indonesia U-23. (Foto: AFC)
DOHA – Anggota Eksekutif Komite (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, optimis menatap duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Sebab, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, diyakini sudah mempelajari kekuatan lawan.

Arya meyakini STY -sapaan akrab Shin Tae-yong- sudah mempersiapkan yang terbaik menjelang pertandingan itu. Pria berusia 53 tahun itu berharap analisis dari Shin Tae-yong nantinya bisa berpengaruh baik untuk permainan Garuda Muda seperti saat mengalahkan Korea Selatan U-23.

Timnas Indonesia U-23

“Kita yakin STY sudah mempelajari juga bagaimana permainan Uzbekistan. Mereka ini kan ada bau-bau (permainan) Eropa atau Rusia kan,” kata Arya dikutip dari keterangan resminya, Sabtu (27/4/2024).

“Tetapi kita berharap tim kita banyak kekuatan yang sebelumnya seperti melawan Korea Selatan. Mental mereka lebih kuat, semoga yang terbaik untuk langkah berikutnya,” sambungnya.

Sementara itu, Timnas Indonesia U-23 diketahui memiliki keuntungan waktu istirahat lebih ketimbang Uzbekistan U-23. Arya berharap, keuntungan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pasukan Shin Tae-yong.

“Semoga nanti apalagi kita kan beda, atau ada waktu satu hari istirahat lebih daripada Uzbekistan. Semoga ini, kita punya kelebihan dari recovery fisik kita dan besok kita bisa bermain atau melatih taktik menghadapi Uzbekistan,” jelas Arya.

Halaman:
1 2
      
