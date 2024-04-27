Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 sudah dirilis. Laga seru yang akan digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, pada Senin 29 April 2024 pukul 21.00 WIB itu akan disiarkan live di RCTI.

Timnas Indonesia U-23 menyegel tiket ke semifinal lebih dahulu. Kepastian itu didapat usai memenangi duel sengit melawan tim kuat, Timnas Korea Selatan U-23.

Berlaga di Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat 26 April 2024 dini hari WIB, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- menang 11-10 lewat adu penalti. Pasalnya, skor 2-2 terus bertahan hingga babak tambahan waktu.

Di babak semifinal, Timnas Indonesia U-23 pun akan melawan Timnas Uzbekistan U-23 yang baru dipastikan lolos pada malam hari tadi. Kepastian itu didapat usai Uzbekistan U-23 membungkam Timnas Arab Saudi U-23 di babak perempatfinal dengan skor 2-0.

Pencapaian Timnas Indonesia U-23 melaju ke babak semifinal Piala Asia U-23 sendiri telah mengukir sejarah. Garuda Muda berhasil menjadi tim debutan kedua yang mampu langsung menembus babak semifinal Piala Asia U-23 di percobaan pertamanya.

Sebelumnya, catatan manis itu pertama kali diukir oleh Timnas Qatar U-23. Pencapaian itu diraih ketika mereka menjadi tuan rumah pada Piala Asia U-23 2016.

Kini, skuad Garuda Muda pun memastikan akan terus berjuang habis-habisan kembali demi mewujudkan mimpi menjadi juara Piala Asia U-23. Hal itu disampaikan Rizky Ridho cs saat bertemu Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

"Satu pertandingan lagi (meraih kemenangan) sudah kunci (tiket) Olimpiade 2024. Kalau dua pertandingan lagi, kita juara. Ayo," kata Erick Thohir di dalam ruang ganti.