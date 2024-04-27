3 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 di Fase Grup Olimpiade Paris 2024 jika Juara Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Timnas Israel U-23!

3 negara calon lawan Timnas Indonesia U-23 di fase grup Olimpiade Paris 2024 jika juara Piala Asia U-23 2024 menarik diulas. Salah satunya ada Timnas Israel U-23.

Diketahui, kans Timnas Indonesia U-23 mentas di Olimpiade Paris 2024 terbuka lebar. Sebab, pasukan Shin Tae-yong telah berhasil melesat ke babak semifinal usai mengalahkan Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal dengan skor 11-10 via adu penalti.

Laga harus dilanjutkan ke babak adu penalti setelah sebelumnya skor sama kuat 2-2 di waktu normal. Dua gol skuad Garuda Muda di waktu normal sendiri dicetak oleh Rafael Struick.

Kini, Timnas Indonesia U-23 pun berpeluang besar lolos ke Olimpiade Paris 2024. Diketahui, tim yang jadi juara, peringkat 2, dan peringkat 3 di Piala Asia U-23 2024 dipastikan lolos langsung ke Olimpiade Paris 2024.

Sementara itu, tim yang finis sebagai peringkat keempat di Piala Asia U-23 2024 masih punya peluang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tetapi, tim itu harus melakoni laga playoff terlebih dahulu.

Jika akhirnya Timnas Indonesia U-23 bisa lolos ke babak final hingga akhirnya merebut gelar juara di Piala Asia U-23 2024, lawan berat akan menanti skuad Garuda Muda. Siapa saja mereka? Berikut 3 negara calon lawan Timnas Indonesia U-23 di fase grup Olimpiade Paris 2024 jika juara Piala Asia U-23 2024.

3. Timnas Paraguay U-23

Jika menjadi juara Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan tergabung di Grup D. Di grup itu sendiri, sudah ada tiga tim yang menempatinya. Salah satunya adalah Timnas Paraguay U-23.

Timnas Paraguay U-23 sendiri lolos ke Olimpiade Paris 2024 usai mengukir perjalanan manis di Pra Olimpiade zona CONMEBOL. Paraguay sukses mengalahkan Venezuela dengan skor 2-0 hingga dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan status runner-up.