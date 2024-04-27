Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 di Fase Grup Olimpiade Paris 2024 jika Juara Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Timnas Israel U-23!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |06:43 WIB
3 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 di Fase Grup Olimpiade Paris 2024 jika Juara Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Timnas Israel U-23!
Para pemain Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

3 negara calon lawan Timnas Indonesia U-23 di fase grup Olimpiade Paris 2024 jika juara Piala Asia U-23 2024 menarik diulas. Salah satunya ada Timnas Israel U-23.

Diketahui, kans Timnas Indonesia U-23 mentas di Olimpiade Paris 2024 terbuka lebar. Sebab, pasukan Shin Tae-yong telah berhasil melesat ke babak semifinal usai mengalahkan Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal dengan skor 11-10 via adu penalti.

Timnas Indonesia U-23

Laga harus dilanjutkan ke babak adu penalti setelah sebelumnya skor sama kuat 2-2 di waktu normal. Dua gol skuad Garuda Muda di waktu normal sendiri dicetak oleh Rafael Struick.

Kini, Timnas Indonesia U-23 pun berpeluang besar lolos ke Olimpiade Paris 2024. Diketahui, tim yang jadi juara, peringkat 2, dan peringkat 3 di Piala Asia U-23 2024 dipastikan lolos langsung ke Olimpiade Paris 2024.

Sementara itu, tim yang finis sebagai peringkat keempat di Piala Asia U-23 2024 masih punya peluang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tetapi, tim itu harus melakoni laga playoff terlebih dahulu.

Jika akhirnya Timnas Indonesia U-23 bisa lolos ke babak final hingga akhirnya merebut gelar juara di Piala Asia U-23 2024, lawan berat akan menanti skuad Garuda Muda. Siapa saja mereka? Berikut 3 negara calon lawan Timnas Indonesia U-23 di fase grup Olimpiade Paris 2024 jika juara Piala Asia U-23 2024.

3. Timnas Paraguay U-23

Jika menjadi juara Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan tergabung di Grup D. Di grup itu sendiri, sudah ada tiga tim yang menempatinya. Salah satunya adalah Timnas Paraguay U-23.

Timnas Paraguay U-23 sendiri lolos ke Olimpiade Paris 2024 usai mengukir perjalanan manis di Pra Olimpiade zona CONMEBOL. Paraguay sukses mengalahkan Venezuela dengan skor 2-0 hingga dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan status runner-up.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/11/1640519/klasemen-grup-h-piala-dunia-u17-brasil-di-puncak-timnas-indonesia-tertahan-di-posisi-3-jqh.webp
Klasemen Grup H Piala Dunia U-17: Brasil di Puncak, Timnas Indonesia Tertahan di Posisi 3
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/06/14/floyd_mayweather_jr.jpg
Floyd Mayweather Banjir Kecaman usai Nyatakan Dukungan untuk Israel di Tengah Perang Gaza
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement