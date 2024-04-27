Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Kocak Penonton yang Tinggalkan Nobar Gara-Gara Penalti Justin Hubner Ditangkap Kiper Timnas Korsel U-23

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |07:11 WIB
Kisah Kocak Penonton yang Tinggalkan Nobar Gara-Gara Penalti Justin Hubner Ditangkap Kiper Timnas Korsel U-23
Penonton sempat bubar setelah eksekusi penalti Justin Hubner ditepis kiper Korsel U-23. (Foto: X/@kegblgnunfaedh)
A
A
A

ADA kisah menarik ketika penonton yang sedang melakukan nonton bareng (nobar) laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan (Korsel) U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, tiba-tiba memutuskan untuk bubar. Hal itu setelah eksekusi penalti personel skuad Garuda Muda, Justin Hubner, ditepis kiper Korsel U-23, Baek Jong-bum.

Di saat Justin Hubner maju sebagai eksekutor, kedudukan adalah 5-4 untuk keunggulan Korsel U-23. Justin Hubner merupakan eksekutor penalti kelima Timnas Indonesia U-23.

Momen penalti Justin Hubner harus diulang. (Foto: X/@FaktaSepakbola)

(Momen penalti Justin Hubner harus diulang. (Foto: X/@FaktaSepakbola)

Jika tembakan Justin Hubner masuk ke gawang Korsel U-23, skor sama kuat 5-5 sehingga laga dilanjutkan ke penendang keenam. Sementara jika tembakan Justin Hubner dapat diantisipasi kiper, Korsel U-23 bakal dinyatakan sebagai pemenang.

Singkat kata, tembakan Justin Hubner dapat ditangkap kiper Baek Jong-bum. Alhasil, para Pemain Timnas Korsel U-23 melakukan selebrasi atas keberhasilan mereka lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024.

Namun, wasit Shaun Evans yang memimpin pertandingan, meminta Justin Hubner untuk mengulang tendangan penalti di atas. Sang pengadil meminta tendangan penalti diulang karena kaki kiper Baek Jong-bum telah meninggalkan garis gawang ketika Justin Hubner melepaskan tembakan.

Halaman:
1 2
      
