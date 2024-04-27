Borneo FC Digasak Persib Bandung 1-2, Pieter Huistra: Setidaknya Kami Fight

BANDUNG – Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, mengakui kekalahan timnya dari Persib Bandung. Pesut Etam kandas dengan skor 1-2 di laga yang digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis 25 April 2024 malam WIB.

Juru taktik asal Belanda itu menilai Persib bermain baik di babak pertama hingga bisa menciptakan gol melalui David da Silva (21’). Lalu di babak kedua, mereka kembali kebobolan melalui Ciro Alves (70’).

Borneo FC sempat memperkecil ketertinggalan melalui Rizky Dwi Febrianto (90’). Namun, pertandingan berakhir dengan skor 1-2.

“Tetapi saya senang karena di jeda pertandingan, setelah meminta para pemain merespon permainan untuk setidaknya bermain dengan fight. Ada peningkatan dari sisi kami, kami harus memiliki sikap yang dibawa ke lapangan,” ungkap Huistra usai laga, dikutip pada Sabtu (27/4/2024).

“Nanti saat championship series, mungkin kami akan bertemu lagi dengan Persib dan harus tampil lebih baik dari hari ini,” imbuh pria berusia 57 tahun itu.

Huistra mengakui ini merupakan kekalahan ketiga secara beruntun sebelum menutup reguler series Liga 1 2023-2024. Ia berdalih ini terjadi karena beberapa pemainnya mengalami cedera.