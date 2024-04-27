Paul Munster Komentari Semakin Sepinya Dukungan Bonek terhadap Persebaya Surabaya di Stadion

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, mengomentari semakin sepinya dukungan dari Bonek di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Ia mengeluhkan situasi tersebut.

Memang akhir-akhir ini laga kandang Persebaya hanya ditonton oleh segelintir Bonek saja. Bahkan dari kapasitas stadion yang mencapai 46.806 tempat duduk, hanya terisi di bawah 5.000 penonton di Liga 1 2023-2024.

Hal ini berkaca data di laga melawan Dewa United FC yang dilihat 4.500 penonton, dan laga kandang terakhir melawan Bali United ditonton oleh 2.124 penonton. Munster sadar penyebab hal tersebut.

"Ini adalah situasi yang tidak kita inginkan, tetapi kami membutuhkannya untuk bertarung di lapangan. Saya akan kembali bangga dengan kota ini, orang-orang di kota ini," ucap Munster, seusai pertandingan melawan Bali United, Rabu 25 April 2024 sore WIB.

Pelatih berpaspor Irlandia Utara ini menaruh hormat dan angkat topi setinggi-tingginya kepada 2.124 penonton yang masih datang dan membeli tiket. Ia tak lupa memohon agar tribune kembali dipenuhi oleh Bonek pada laga kandang terdekat.

"Saya mengapresiasi suporter. Mereka telah melakukannya dengan baik,” ujar pelatih berusia 42 tahun ini.