Paul Munster Ungkap Penyebab Persebaya Surabaya Takluk 0-2 dari Bali United

SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster mebeberkan penyebab timnya kalah memalukan dari Bali United di pekan ke-33 Liga 1 2023-2024, pada Rabu 24 April 2024 malam WIB. Kekalahan itu memalukan karena bermain di hadapan pendukung sendiri, tim berjuluk Bajul Ijo tersebut justru tumbang dengan skor 0-2

Dua gol dari Irfan Jaya menit 37 dan Privat Mbarga menit 73, membuat Persebaya, tertunduk lesu di hadapan 2.124 penonton yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya.

Usai laga, Paul Munster mengakui kekalahan ini cukup telak tari segi taktik dan efektivitas penyerangan. Pasalnya anak asuhnya melakukan penguasaan bola hingga 50 persen, dan beberapa kali membahayakan gawang Serdadu Tridatu –julukan Bali United.

Tapi sayang lawan lebih bermain efektif dan efisien. Terbukti dari statistik Persebaya hanya 16,67 persen akurasi tendangan, berbanding 33,33 persen di kubu Bali United.

"Transisi Bali bagus, mereka tim bagus, banyak pemain punya kualitas, bermain efektif, tiga peluang dua menjadi gol," kata Paul Munster, seusai laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Kamis (25/4/2024).

Menurutnya, timnya menang sedikit lebih loyo dibandingkan laga sebelumnya. Menguasai pertandingan, menciptakan setidaknya 9 kali tendangan ke gawang, tapi hanya satu yang mengarah ke sasaran.

"Penting tentang kualitas tim, kami banyak mendapat peluang, tapi tidak tercipta gol. Ini soal mental dan kebanggaan terhadap pertandingan ini," kata pelatih asal Irlandia Utara.

Berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan Munster, termasuk ketika pertandingan memasuki jeda, dengan mengganti strategi serta memasukkan beberapa darah segar. Tapi lawan akhirnya kembali menambah golnya melalui skema serangan balik, memanfaatkan rapuhnya lini belakang.