Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Paul Munster Ungkap Penyebab Persebaya Surabaya Takluk 0-2 dari Bali United

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |06:01 WIB
Paul Munster Ungkap Penyebab Persebaya Surabaya Takluk 0-2 dari Bali United
Persebaya Surabaya kalah 0-2 dari Bali United di Liga 1 2023-2024. (Foto: Media Official Persebaya)
A
A
A

SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster mebeberkan penyebab timnya kalah memalukan dari Bali United di pekan ke-33 Liga 1 2023-2024, pada Rabu 24 April 2024 malam WIB. Kekalahan itu memalukan karena bermain di hadapan pendukung sendiri, tim berjuluk Bajul Ijo tersebut justru tumbang dengan skor 0-2

Dua gol dari Irfan Jaya menit 37 dan Privat Mbarga menit 73, membuat Persebaya, tertunduk lesu di hadapan 2.124 penonton yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya.

Usai laga, Paul Munster mengakui kekalahan ini cukup telak tari segi taktik dan efektivitas penyerangan. Pasalnya anak asuhnya melakukan penguasaan bola hingga 50 persen, dan beberapa kali membahayakan gawang Serdadu Tridatu –julukan Bali United.

Tapi sayang lawan lebih bermain efektif dan efisien. Terbukti dari statistik Persebaya hanya 16,67 persen akurasi tendangan, berbanding 33,33 persen di kubu Bali United.

"Transisi Bali bagus, mereka tim bagus, banyak pemain punya kualitas, bermain efektif, tiga peluang dua menjadi gol," kata Paul Munster, seusai laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Kamis (25/4/2024).

Persebaya Surabaya vs Bali United

Menurutnya, timnya menang sedikit lebih loyo dibandingkan laga sebelumnya. Menguasai pertandingan, menciptakan setidaknya 9 kali tendangan ke gawang, tapi hanya satu yang mengarah ke sasaran.

"Penting tentang kualitas tim, kami banyak mendapat peluang, tapi tidak tercipta gol. Ini soal mental dan kebanggaan terhadap pertandingan ini," kata pelatih asal Irlandia Utara.

Berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan Munster, termasuk ketika pertandingan memasuki jeda, dengan mengganti strategi serta memasukkan beberapa darah segar. Tapi lawan akhirnya kembali menambah golnya melalui skema serangan balik, memanfaatkan rapuhnya lini belakang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/11/1639663/kaget-piala-dunia-u17-2025-digelar-di-lapangan-latihan-nova-arianto-kirain-stadion-besar-zvf.webp
Kaget Piala Dunia U-17 2025 Digelar di Lapangan Latihan, Nova Arianto: Kirain Stadion Besar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/calvin_verdonk.jpg
Calvin Verdonk Bikin Prancis Heboh! Dapat Sorotan Khusus saat Lille Tumbangkan Angers
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement